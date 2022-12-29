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В какую воду нужно класть мясо для холодца или супа: хитрость, которая сделает вкус блюд феерическим

29 декабря 2022, 16:30
Главред делится секретами, как правильно варить мясо, чтобы вкус блюд всех просто восхитил.
В какую воду нужно класть мясо для холодца или супа: хитрость, которая сделает вкус блюд феерическим
Можно ли мясо заливать кипятком / ua.depositphotos.com

Некоторые хозяйки не обращают внимание на то, в какую воду нужно класть мясо для приготовления блюд – холодную или горячую. Однако опытные повара знают, что вкус супа, холодца или мясного салата напрямую зависит от температуры воды, которой заливают мясо. Главред делится секретами, как правильно варить мясо, чтобы вкус блюд всех просто восхитил.

Когда заливать мясо холодной водой?

Если вы готовите бульон, суп или холодец, то мясо для этих блюд нужно заливать только холодной водой. Все дело в том, что за счет холодной воды белки, которые находятся в мясных волокнах, не закупориваются очень быстро. Это приводит к тому, что мясо медленно отдает весь свой сок воде и вкус блюда будет максимально мясным.

Если вы хотите, чтобы мясо отдало как можно больше сока, то нужно положить его в холодную воду и дать закипеть. После этого снимите всю пену, которая выделяется во время закипания мяса, и варите ваш бульон на очень медленном огне. В таком случае волокна будут закупориваться очень медленно, а сам бульон станет наваристым и вкусным.

Заметьте, что для насыщенного аромата лучше взять мясо на кости. Кроме того, если вы хотите, чтобы цвет бульона стал золотистым, то можете добавить к нему неочищенную луковицу. Когда бульон будет готовым, то просто выньте луковицу, а мясо отделите от кости. И Ваше блюдо имеет просто бомбический вкус!

Когда заливать мясо горячей водой?

Если вы готовите блюдо, в котором главным ингредиентом является мясо, а не бульон, то тогда его нужно класть в кипящую воду. В таком случае под действием высокой температуры воды белки начинают очень быстро закупориваться и мясо не теряет все свои соки.

Заметьте, что во время приготовления мяса количество воды должно быть небольшим. Вода должна покрывать все мясо, а над самим продуктом количество воды должно быть примерно на 2 см. выше. Для максимального эффекта, можете замариновать мясо или добавить в воду разнообразные душистые травы.

К слову, еще лучшим вариантом будет, если мясо не варить, а готовить на пару. В таком случае после приготовления мясо будет невероятно сочным и мягким. Оно прекрасно подойдет для приготовления разнообразных мясных салатов.

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