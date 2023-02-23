В какие дни сильнее всего украинцам нужно опасаться обстрелов: прогноз астролога

Наиболее высоким риск обстрелов Украины русскими оккупантами будет 23, 24 и 25 февраля, говорит известный астролог Дмитрий Уранус

23, 24 и 25 февраля, говорит известный астролог Дмитрий Уранус / коллаж YouTube и facebook.com/kpszsu

Самым высоким риск массированных обстрелов Украины русскими оккупантами будет с 23 по 25 февраля. Такой прогноз озвучил в своем Telegram-канале известный астролог Дмитрий Уранус.

"Относительно ракетных обстрелов. Да, ракетные обстрелы в годовщину войны 23-24-25 февраля могут быть, но никаких значительных целей они не достигнут, и не будут иметь никакого военного эффекта […] Венера (планета мира) перешедшая в Овен (дом бога войны), как бы выступает против войны и эскалации", -сказал он.

Далее, говорит Уранус, в период с 16 мая нынешнего года по 26 мая будущего года, Украину ждет реально победоносное время.

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"Но по настоящему победоносным временем для Украины будет переход на целый год Юпитера в Телец, начиная с 16 мая 2023г., по 26 мая 2024г. Вот в этом временном интервале Украина и вернет большинство утраченных территорий", ‒ сказал он.

Кто такой Дмитрий Уранус Дмитрий Уранус - известный астролог-консультант. Занимается астрологическими вопросами более 30 лет.

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