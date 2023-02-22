Россиян ждет "боевой сюрприз" до 24 февраля: астролог дала прогноз на годовщину вторжения

Для российских оккупантов годовщина вторжения в Украину ознаменуются "яркими событиями" в негативном для них смысле.

Россиян ждет "боевой сюрприз" до 24 февраля, прогнозирует астролог/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Войска страны-агрессора России ждет "боевой сюрприз" к годовщине полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Для захватчиков произойдут "яркие события" в негативном для них смысле. Такой прогноз сделала астролог Валентина Виттрок.

"В карте 24 февраля нынешнего года скопление планет в Овне не оставляет сомнения в боевых действиях, но Венера с Юпитером и хироном в секстиле к Марсу в Близнецах указывают на "яркие события"", – написала астролог.

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По ее словам, эти события могут быть результатом встречи президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, которая состоялась в Киеве 20 февраля.

Согласно прогнозу Виттрок, "готовится некий боевой "сюрприз" для российских войск".

"Тауквадрат на Меркурии в Водолее с участием Урана из Тельца никоим образом не свидетельствует о спокойном времени. 23, 24 февраля – транзит Луны Овном – это триггер сильных эмоций и боевых действий...", – добавила астролог.

Ранее астролог Алексей Кириченко спрогнозировал, что война в Украине до конца февраля будет не такой активной, как в марте. Всё может резко изменится после годовщины войны. Эмоциональное напряжение на войне придет на 6-7 марта, когда будет полнолуние. Военные действия будут совсем другими, говорит астролог.

Напомним, ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что российские захватчики весной могут нанести ракетные удары по пяти украинским городам – Киеву, Харькову, Запорожью, Кременчугу и Днепру.

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