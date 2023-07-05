"В июле будет техногенная катастрофа": астролог назвал опасные даты

Астролог Влад Росс не исключает, что именно в этот период могут быть взорваны Крымский Титан и Керченский мост.

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В июле 2023 года может произойти техногенная катастрофа / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Июль 2023 года может стать сложным периодом. В этом месяце могут появиться проблемы с деньгами, в отношениях и даже может случиться техногенная катастрофа. Об этом в интервью Главреду рассказал известный астролог Влад Росс.

Если у вас возникли проблемы со здоровьем и вы хотите обратиться ко врачу, то астролог не рекомендует это делать 21-24 июля.

"В июле 2023 год основным сложным периодом будет статичность Венеры – 21-25 числа. Статичная Венера затормозит следующие темы: красота, бьюти-индустрия, покупки, деньги, отношения, партнерство. Поэтому любые пластические операции или косметологические процедуры лучше успеть сделать в первой половине месяца. Потому во второй его половине даже очень хороший хирург может провести неудачную операцию", - сказал Росс.

25-31 июля благоприятно пересматривать прежние контракты и финансовые дела, да и любые финансовые взаимоотношения.

Астролог говорит, что в период жесткого аспекта Марса и Сатурна 20 июля может произойти техногенная катастрофа.

"С 15 по 25 июля – это самый опасный период в плане техногенных катастроф. Этот транзит бывает примерно раз в два года, и он связан с торможением или отсутствием тормозов. В прямом смысле слова у автомобиля могут отказать тормоза. Поэтому в дальних поездках вблизи 20 июля возможны сложные ситуации", - говорит Росс.

В этот период на фронте могут быть ожесточенные бои и большой потерей танков и БМП. Также взрывы могут произойти на очень важных мостах, в том числе и Керченском.

"Могут взорваться какие-то аммиачные заводы, какой-нибудь Крымский Титан. Также велика и химическая угроза, а, тем более, Нептун, связанный с химией, становится ретроградным в этом месяце. Потому следует быть осторожнее вблизи этого транзита, так как он довольно аварийный и травмоопасный. Если он каким-то образом заденет вашу натальную карту, то могут быть самые неприятные последствия. Людей, рожденных 18-21 июля, 27-29 ноября, 24-26 февраля, 26-28 мая, этот транзит может коснуться ужасным образом", - добавил астролог.

Смотрите видео о том, какие даты будут опасными в июле 2023 года:

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

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