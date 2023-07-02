Аврал на работе, шквал проблем и сложные испытания: астролог назвал 4-х неудачников июля

Июль 2023 года для четырех знаков зодиака будет крайне неудачным и напряженным периодом.

https://news.glavred.info/avral-na-rabote-shkval-problem-i-slozhnye-ispytaniya-astrolog-nazval-4-h-neudachnikov-iyulya-10482610.html Ссылка скопирована

Астролог Влад Росс назвал 4-х неудачников июля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на июль-2023 и рассказал, для каких знаков зодиака этот месяц будет неудачным периодом. Об этом Росс рассказал в интервью Главреду.

Шквал проблем, депрессия и деградация

Июль 2023 года для представителя земной стихии будет крайне неудачным периодом. Представители знака будут стараться делать несколько дел одновременно. Новые знакомства и встречи будут сопровождаться шквалом старых проблем. Козерогу вспомнят давние обещания. В это время общественное мнение станет выше личного. В июле окружению Козерога не позавидуешь: он будет готов погрузиться в такой пессимизм, что тоскливо станет всем. Козерога ждет депрессия и деградация, поэтому не лишним будет обратиться к психологу или астрологу.

С авиаперелетами у Козерога по-прежнему будет сохраняться неблагоприятная ситуация. Вблизи 20-х чисел, когда Марс будет делать жесткий квадрат к Сатурну, будет большая опасность катастроф. Поэтому возможны ДТП и несчастные случаи 15-25 июля. В это время лучше не отправляться в путь, в том числе в отпуск.

Благоприятные дни июля-2023 для Козерога: 1, 6, 7, 15, 25 числа.

Неблагоприятные дни: 3, 9, 11, 13, 17, 22, 30 июля.

Карьера и финансы. В июле у Козерога может разгореться конфликт с начальством. Вполне вероятно, что появятся причины сменить место работы. Впрочем, не исключено, что Козерог внезапно уйдет в отпуск, чем решит все свои проблемы. В этом месяце Козерогу нужно избавиться от трудоголизма, иначе это будет сизифов труд. В финансовом плане в июле звезды не обещают Козерогу ничего знаменательного и замечательного. Первая половина месяца пройдет в трудах, чтобы заработать на хлеб насущный. Но на большие дивиденды в этом месяце рассчитывать не стоит. Пожалуй, именно для Козерога июль будет наиболее сложным периодом. Последняя неделя июля будет временем испытаний в деловой сфере. Будет велика опасность финансовых кризисов. Кроме того, Козерогу следует быть осторожнее с огнем – возможны пожары.

Здоровье. В июле Козерогу грозит общее физическое переутомление, потому необходимо уделять отдыху и сну достаточно времени. Также свою положительную лепту могут внести укрепляющие программы. Важно больше употреблять сезонных овощей, фруктов и зелени. Контрастный душ просто обязателен. В последней декаде месяца, особенно 20-го числа, Козерогу стоит проявить осторожность при занятии экстремальными видами спорта, иначе можно покалечиться и что-то себе сломать.

Семейные заботы, недоразумения и беспокойства

Июль-2023 для еще одного представителя земной стихии пройдет под знаком минус, поскольку Венера, управляющая этим знаком зодиака, начнет ретроградное движение. В этом месяце представители знака будут очень тормозить, больше, чем обычно. Венера и Луна в июле не оставят Тельца в эмоциональном покое – покой ему будет только сниться. Одним словом, предстоит сложный месяц.

Астролог подчеркнул, что Тельцу будет чем заняться в июле этого года, хотя дела будут продвигаться медленно. Семейных забот и служебных задач будет предостаточно, но их решение не будет быстрым.

Последняя декада июля-2023 вдохновит Тельца на обустройство домашнего очага, усовершенствование быта, смену и модернизацию интерьера. Но нужно будет семь раз отмерить перед тем, как начинать это делать. На ретроградной Венере лучше возвращаться к старому интерьеру, а не затевать что-то новое.

Благоприятные дни июля-2023 для Тельца: 2, 5, 11, 15, 24, 29, 31 числа.

Неблагоприятные дни: 3, 7, 13, 16, 19, 23, 27 июля.

Личная жизнь. В июле-2023 в семейных отношениях Телец может не рассчитывать на тишину и гладь. Если он хочет мира, нужно готовиться к войне. Недоразумения, которые ранее возникли в отношениях со второй половиной, могут напомнить о себе снова и углубиться.

В отношениях с детьми Тельца ждет противостояние, особенно с подростками. И чаще всего представители будут воспринимать происходящее очень эмоционально. Однако если чадо что-то вытворит, не стоит спешить драматизировать ситуацию - лучше быть расчетливее, рациональнее и постепенно во всем разобраться.

Как отметил астролог, во второй половине месяца в личной жизни Тельца начнется новый позитивный этап. Расположение Венеры и Плутона сулит в это время фейерверк приятных переживаний в интимной сфере. Возможно пополнение в семье.

Также это будет благоприятное время для раскрытия творческого потенциала в детях, уместно будет побаловать их подарками. Кроме того, период благоприятен, чтобы завести домашнего любимца, кошку или собаку.

Карьера и финансы. Середина лета 2023 года не будет располагать к карьерным подвигам. Если это будет возможно, Тельцу нужно снизить рабочую нагрузку на себя и не ставить перед собой слишком амбициозных целей. Главное в это время – вернуть себе вкус к жизни посредством отдыха. Потому Тельцу нужно постараться вырваться в отпуск в июле. В финансовой сфере положение планет в июле обещает Тельцу нормальную ситуацию, если он не будет совершать ошибок. В первой половине месяца ему лучше воздержаться от коммерческих дел, дабы не совершать ошибок. В июле Тельцу важно помнить о том, что молчание – золото, поэтому не нужно давать коллегам поводов для сплетен.

Здоровье. Июль-2023 потребует от Тельца держать организм в тонусе. Если он соберется на отдых, ему нужно выбрать климат, благоприятный для бронх, поскольку они будут наиболее уязвимыми в этом месяце. В этом месяце особенно полезными будут дыхательные упражнения и гимнастика. Также благоприятное время, чтобы позаботиться о печени. Нужно сбалансировать питание и пить побольше минеральной воды.

Аврал на работе,изменыиобострение хронических недугов

Июль 2023 года для представителя стихии воздух пройдет под знаком минус. В середине лета звезды не обещают ему легких дней – будет аврал на работе, придется выполнять старые обещания. Все то, что носит статус обязательного, создаст жаркие дни. В приоритете у Водолея в этом месяце будет работа. А если представители знака планировали отпуск на июль, его придется отменить. Или же отпуск не будет отдыхом, поскольку Водолею постоянно будут звонить и писать по работе.

Благоприятные дни в июле-2023 для Водолея: 1, 12, 13, 15, 19, 21, 25 числа.

Неблагоприятные дни: 3, 6, 8, 11, 18, 23, 27 июля.

Личная жизнь. В июле 2023-го Водолей будет легко улаживать любые конфликты, особенно во второй половине месяца. Чувство юмора Водолея и его стремление открыть в партнере новые черты помогут наладить любые отношения.

В конце июля Водолей будет склонен к эксцентричным поступкам, что может плохо отразиться на любовных отношениях. Измены будут чреваты различными сложностями с женой или мужем.

В отношениях с детьми обострятся противоречия, но во второй половине месяца удастся найти баланс и компромисс.

Карьера и финансы. Июль-2023 не предвещает Водолею в этих сферах каких-либо важных перемен, ситуация будет стабильна. Наряду со стремлением что-то изменить в своей жизни в этих сферах у Водолея сохранится и ощущение скованности в действиях. Впрочем, интуиция и умение предвидеть будущее развитие ситуации позволят Водолею продумать действительно выгодный коммерческий план, если он пожелает улучшить материальное положение и продвинуться на ступеньку выше. Со сменой работы в июле лучше повременить и не менять шило на мыло.

Здоровье. Вторая половина июля будет благоприятна для укрепляющих программ и оздоровительных процедур. Это будет хорошее время для санаторно-курортного лечения, а также повторного курса лечения заболевания почек и печени. Показаны очистительные мероприятия организма в целом. Удачное время для косметических процедур, разработки диет, нормализации водного баланса. В середине июля у Водолея обострятся хронические недуги. Но вполне вероятно, что удастся найти удачные способы лечения, обратившись к целителям и тем, кто лечит травами.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Сложные испытания, проблемы и долговое бремя

Для представителя водной стихии июль 2023-го будет не самым удачным периодом. С одной стороны, этот месяц может оказаться судьбоносным, но с другой – очень сложным. В июле произойдут события, которые изменят что-то важное в жизни Рыб. Ничего не будет легко и не будет идти, как по маслу, нужно готовиться к испытаниям. Изменения в первую очередь коснутся личной жизни Рыб. Представителям знака будет казаться, что их напрягает множество проблем, что весь мир ополчился против них. Но следует присмотреться повнимательнее, ведь все сможет решиться, любые невзгоды.

Лучший вариант для Рыб - провести июль-2023 в спокойной обстановке, подальше от суеты, не лезть на рожон, избегать конфликтов. Иначе в этом месяце на Рыб могут подать в суд.

Благоприятные дни в июле-2023 для Рыб: 3, 7, 12,19, 21, 30 числа.

Неблагоприятные дни: 1, 4, 10, 11, 15, 17, 23, 28 июля.

Личная жизнь. В личной жизни Рыб появится масса поводов для дурного настроения в июле: будут измены и разные сложные ситуации. Чувства Рыб пройдут очень важную проверку. Им будет тяжело найти общий язык со своей второй половиной, но рубить с плеча не стоит – нужно попробовать завоевать вторую половинку снова и вернуть ее.

В особой заботе и опеке Рыб будут нуждаться дети. Нужно быть мудрее и не выяснять с ними отношения в июле.

Карьера и финансы. Июль-2023 в плане карьеры станет временем уплаты долгов для Рыб. Нужно постараться избавить себя от подобного бремени, выполнить все свои обязательства и быть осторожнее в финансовом плане. Не стоит злоупотреблять служебным положением, поскольку это может грозить большими неприятностями.

Во второй половине июля положение Меркурия и Юпитера будет способствовать финансовой состоятельности Рыб, а это значит, что труды представителей знака получат достойное вознаграждение. Но манны небесной ожидать не стоит.

Здоровье. Первая декада июля у Рыб будет благоприятной для санаторно-курортного лечения и отдыха на природе, даче, а также для укрепления и закаливания организма. Омолаживающие процедуры в целом будут эффективны. Косметологические операции в начале июля будут удачными. Если у Рыб есть проблемы с дыхательной системой, то сейчас стоит позаботиться о профилактических мерах. Во второй половине июля могут напомнить о себе хронические недуги. В это время нужно стараться не перегружать сердце. Благоприятное время для очистительных программ и оздоровления кожи. Также Рыбам в июле противопоказано загорать и долго находиться на солнце.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите полное интервью Влада Росса специально для Главреда:

Вас может заинтересовать: