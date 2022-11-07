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В "хрущевках" делали окно между ванной и кухней: в чем хитрость

7 ноября 2022, 18:57

Точного ответа на этот вопрос нет, но мы собрали самые правдоподобные версии наличия окна между ванной и кухней.

Окно
Зачем нужно окно между ванной и кухней / скриншот YouTube

Все видели окно в стене между ванной и кухней в так называемых "хрущевках", но мало кто знает его истинное предназначения.

На протяжении многих лет многие бьются в догадках - в чем фишка такого дизайнерского решения, но точного ответа так и не нашли.

Мы собрали самые правдоподобные версии наличия окна между ванной и кухней.

Спасет при взрыве

Исторически в ванных комнатах стояли дровяные нагреватели, затем их сменили газовые колонки. И то, и другое теоретически могло взорваться: считалось, что окно лишит волну сопротивления и сгладит последствия взрыва.

Больше света

Не секрет, что благодаря внутреннему окну по квартире лучше распространяется свет. Десятки лет назад, когда стоились "хрущевки", это было важно для экономии электроэнергии и для того, чтобы при аварии жильцы не остались совсем без света в ванной.

"Останавливает" туберкулёзную палочку

В 50-х годах прошлого века в стране активно строили пятиэтажки и боролись с туберкулёзом — в том числе с помощью внутреннего окна. Туберкулёзная палочка размножается во влажной среде, а в небольших санузлах часто бывает сыро. Считалось, что солнечный свет будет обеззараживать воздух и убивать бактерии.

Поставили окно - убрали пар и плесень

Обычно в ванной быстро скапливаются пар и влага. После того как члены семьи принимали душ, помещение приходится долго проветривать во избежание развития плесени. При этом дверь санузла в малогабаритках зачастую выходит в узкий коридор, и держать её всё время открытой неудобно. Внутреннее окно с открываемой створкой легко решало эту проблему.

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Автор: Сергей Кущ
кухня ванная интересные новости
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