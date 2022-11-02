Как оформить окно без штор: лучшие идеи для разных комнат

Как задекорировать окно без штор и жалюзи / ua.depositphotos.com

Все привыкли обустраивать свое жилище, используя шторы. Однако очень часто бывает так, что шторы не пропускают достаточно света в помещение. Тогда многие хозяйки начинают искать альтернативы для декорирования окна. Главред разбирался, как можно оформить окно без штор, чтобы превратить его в стильный объект с достаточным количеством света.

Как оформить окно в спальне без штор

Если в вашей спальне есть большое окно с широким подоконником, то вам очень повезло, ведь вы можете использовать его как диван. Такое нестандартное решение поможет сэкономить место в комнате.

Создать уютный уголок можно собственноручно. Для этого нужно убрать все горшки с цветами на подоконнике, если они там есть, и положить туда небольшой матрас или застелить мягкий пледик. Также можно положить на ваш подоконник несколько подушек. Будет смотреться очень стильно.

На таком диванчике можно будет релаксировать с чашечкой горячего чая, любуясь на пейзажи за окном.

В спальне можно сделать диван из подоконника / ua.depositphotos.com

Как оформить окно в гостиной без штор

Если пейзаж из вашей гостиной не слишком вас вдохновляет, не расстраивайтесь! Для этого есть идеальное решение – витражные рисунки на стекле. Такие окна придадут яркости вашей гостиной, ведь солнечный свет будет играть необычными красками.

Витражи выглядят довольно изысканно и необычно / ua.depositphotos.com

Также довольно оригинальным вариантом оформления окна в гостиной является его озеленение. Предлагаем вам создать живую штору из растений. В этом вам поможет метод вертикального озеленения. Для этого нужно закрепить на стене, что над окном, несколько крючков и повесить на них кашпо с вьющимися растениями.

Есть более простой метод озеленения вашего окна. Достаточно стильно будет смотреться, если вы поставите на подоконник несколько одинаковых растений, однако разных по размеру. Например, можно поставить одну большую сансевьерию, а рядом с ней несколько маленьких.

Декорирование окна с помощью цветов / ua.depositphotos.com

Как оформить окно в кухне без штор

Во время оформления окна в кухне обязательно нужно отказываться от штор, ведь копоть от плиты будет постоянно оседать на них. Поэтому идеальным вариантом будет просто установить стеклянные полочки возле окна. Таким образом вы сэкономите место на своей кухне и забудете о постоянной стирке штор. На полочки можно поставить разнообразные горшочки с цветами, посуду, емкости со специями и тому подобное.

Декорирование окна в кухне / ua.depositphotos.com

Теперь вы знаете, как можно стильно оформить окно без штор. Конечно же, все предложенные варианты не обязательно должны быть именно такими. Проявите свою фантазию - и вы непременно удивите своих знакомых наилучшим вариантом декорирования окна.

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