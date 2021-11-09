В Грузии поведали подробности перевода Саакашвили в тюремную больницу

Саакашвили / УНИАН

Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили проинформировал украинское Министерство иностранных дел о ситуации с Михаилом Саакашвили. Это произошло во время встречи посла с заместителем главы МИД Украины Николаем Точицким, сообщает пресс-служба МИД.

Грузинский посол рассказал представителю МИД об обстоятельствах перевода экс-президента Грузии Саакашвили из исправительной колонии в пенитенциарное медицинское учреждение в Глдани.

"Точицкий подчеркнул, что защита прав и интересов граждан Украины за рубежом является приоритетом для Украинского государства. Заместитель министра привлек внимание к вчерашней ноте МИД Украины, переданной в МИД Грузии, и выразил надежду на ее положительное рассмотрение грузинской стороной", - рассказали в министерстве.

Задержание и голодовка Саакашвили

Политика арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвует основанная им партия. Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора.

Накануне появилась информация, что состояние Михеила Саакашвили сильно ухудшилось в тюрьме после объявления голодовки. Как сообщила представитель "ЕНД" Анна Цитлидзе, арестан сильно похудел и едва передвигается.