В МИД Украины резко отреагировали на ситуацию с Саакашвили

Украинская сторона призвала грузинские власти перевезти Саакашвили в гражданскую больницу.
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили сегодня перевезли из исправительной колонии в тюремную больницу. Украина разочарована таким шагом грузинских властей, говорится в заявлении Министерства иностранных дел.
"МИД Украины разочарован переводом гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдани и отсутствием информирования об этом украинской стороны", - говорится в заявлении.
Украинская сторона призвала грузинские власти перевезти Саакашвили в гражданскую больницу, которая бы имела все необходимые возможности для оказания экстренной помощи.
"Сегодня во внешнеполитическое ведомство Грузии передана официальная нота МИД Украины по этому поводу. МИД и посольство Украины в Грузии продолжает держать ситуацию вокруг гражданина Украины Михаила Саакашвили на особом контроле", - отметили в министерстве.
МИД отметил, что дальнейшее пребывание Саакашвили в тюремной больнице может создать дополнительные риски и напряжение, которых можно избежать, если "руководствоваться гуманитарными соображениями".
Задержание и голодовка Саакашвили
Политика арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвует основанная им партия. Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора.
Накануне появилась информация, что состояние Михеила Саакашвили сильно ухудшилось в тюрьме после объявления голодовки. Как сообщила представитель "ЕНД" Анна Цитлидзе, арестан сильно похудел и едва передвигается.
Читайте также:
- Омбудсмен потребовала перевести Саакашвили в другую больницу
- Саакашвили входит в опасную стадию голодовки - адвокат
- Адвоката Саакашвили не пустили в Грузию и лишили паспорта: правозащитник остался без документов
- Президент Грузии резко высказалась по поводу помилования Саакашвили