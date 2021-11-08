В МИД Украины резко отреагировали на ситуацию с Саакашвили

МИД направило Грузии ноту протеста / УНИАН

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили сегодня перевезли из исправительной колонии в тюремную больницу. Украина разочарована таким шагом грузинских властей, говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

"МИД Украины разочарован переводом гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдани и отсутствием информирования об этом украинской стороны", - говорится в заявлении.

Украинская сторона призвала грузинские власти перевезти Саакашвили в гражданскую больницу, которая бы имела все необходимые возможности для оказания экстренной помощи.

"Сегодня во внешнеполитическое ведомство Грузии передана официальная нота МИД Украины по этому поводу. МИД и посольство Украины в Грузии продолжает держать ситуацию вокруг гражданина Украины Михаила Саакашвили на особом контроле", - отметили в министерстве.

МИД отметил, что дальнейшее пребывание Саакашвили в тюремной больнице может создать дополнительные риски и напряжение, которых можно избежать, если "руководствоваться гуманитарными соображениями".

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Задержание и голодовка Саакашвили

Политика арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвует основанная им партия. Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора.

Накануне появилась информация, что состояние Михеила Саакашвили сильно ухудшилось в тюрьме после объявления голодовки. Как сообщила представитель "ЕНД" Анна Цитлидзе, арестан сильно похудел и едва передвигается.

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