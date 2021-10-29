В Европе ученые выяснили, какой возраст у человека самый счастливый и почему

Ученые выяснили, какой возраст у человека самый счастливый / ua.depositphotos.com

Согласно новым исследованиям европейских ученых, самый счастливый возраст у человека ‒ 30-34 года. Об этом сообщается в новом сюжете портала ТСН.

Испанский исследователь Бегонья Альварез исследовал опрос европейцев в возрасте за 50 лет и обнаружил, что чаще всего называли себя счастливыми люди в возрасте от 30 до 34 лет.

Как говорят испанские психологи, именно в этот четырехлетний период наступает пик человеческих ожиданий. А у женщин это еще и совпадает с пиком сексуальности

Чисто психологически, говорят специалисты, возраст от 30 до 34 – половина жизни. Он не оказывает влияние на более счастливые ситуации, которые у людей есть либо еще будут. И если задавать вопрос без намека на возраст, то люди вообще не назовут его в ответе на счастье.

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Напомним, ранее коллектив ученых из Университета Кембриджа и Университета Лидса (Великобритания) заявляли, что есть способ вернуть память мышам, которые страдали от аналога возрастной деменции.

До того ученые объяснили, чем полезен шоколад для здоровья сердца и мозга, а врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, какие продукты улучшают память.