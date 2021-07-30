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Есть ли способ вернуть утраченную с возрастом память - ответ ученых

30 июля 2021, 03:31

Не секрет, что с годами у большинства людей категорически ухудшается память. Британские ученые утверждают - при определенных условиях процесс останавливается.

Старость
Есть ли способ вернуть утраченную с возрастом память - ответ ученых / ua.depositphotos.com

Есть способ вернуть память мышам, которые страдали от аналога возрастной деменции. Результаты такого исследования ученых из Университета Кембриджа и Университета Лидса (Великобритания) опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

Ключевую роль в старении мозга играет перинейрональная сеть — структура, состоящая из внеклеточных молекул и контролирующая работу нейронов во взрослом мозге и контролирующая пластичность.

Эти сети содержат соединения, известные как сульфаты хондроитина. Хондроитин-4-сульфат подавляет нейропластичность, а хондроитин-6-сульфат способствует ей. С возрастом баланс этих соединений изменяется, уровень хондроитин-6-сульфата снижается, поэтому способность человека учиться и формировать новые воспоминания изменяется, что приводит к возрастному ухудшению памяти.

В новом исследовании биологи проверили, как восстановление уровня хондроитин-6-сульфата отразится на когнитивных способностях 20-месячных мышей. Для этого с помощью вирусных векторов исследователи увеличили содержание сульфата в перинейрональной сети.

У мышей изначально наблюдался дефицит памяти по сравнению с шестимесячными мышами. Память оценивали по тому, сколько грызун тратил на изучение двух объектов в Y-образном лабиринте, при этом один из объектов в повторном тесте заменяется. Более старые мыши хуже запоминали, какой объект остался в лабиринте, а какой заменили.

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Напомним, ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

До того ученые объяснили, чем полезен шоколад для здоровья сердца и мозга, а врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, какие продукты улучшают память.

здоровье мозг память
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