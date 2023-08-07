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В чем разница между кабачком и цукини: простой ответ способен изумить

Дмитрий Видоменко
7 августа 2023, 16:01 обновлено 7 августа, 16:03
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Cреди любителей овощей есть мнение, мол, цукини и кабачок ‒ это одно и тоже. Главред решил детально разобраться в этой теме.
Кабачки, цуккини
Кабачки, цуккини / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В чем разница между кабачком и цукини? Ответ прост и банален. По сути цукини — это специально выведенная, так сказать разновидность кабачка. Если говорить совсем просто, то любой цукини — кабачок, но не любой кабачок — цукини. Оба плода относятся к семейству тыквенных.

Что такое цукини и кабачок

Стандартные кабачки, к которым все привыкли, были изначально привезены в Европу из Мексики. Причем там употребляли в пищу только семечки плода ‒ примерно так, как сейчас принято есть семена тыквы. Ну и, собственно, в Европе где-то лет двести подряд кабачки выращивали только как декоративное растение. И лишь в XVIII столетии они, в конце концов, попали в кулинарные книги ‒ как прекрасный ингредиент для всякого рода блюд.

А цукини, собственно говоря, результат всякого рода ботанических экспериментов. Особенно в этом преуспели итальянские специалисты ‒ собственно, поэтому этот овощ и получил в Италии название. Потому-то в Европе этот формат овощей крайне и крайне по сей день распространен в Европе.

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Кабачки, цуккини

Что полезнее цукини или кабачок

Кабачки крайне и крайне любят готовить по всему миру не только потому, что они гармонично сочетаются с любыми продуктами и в целом очень быстро доходят до готовности. Едва ли не главное преимущество этого продукта — то, что он в большей степени состоит из жидкости. А значит, он достаточно низкокалорийный ‒ всего 20 килокалорий на сто грамм. Соответственно, в сезон кабачки можно употреблять в больших количествах — так и получаются, потому что если уж растение дает урожай, то сразу многими десятками плодов.

Плюс у кабачков и цукини богатый витаминно-минеральный состав. 100 граммов этого овоща дают 30% от суточной нормы витамина C. Плюс меньшее, но все же существенное количество калия, витаминов группы В, витамина A, клетчатки и антиоксидантов. Далее ‒ регулярное употребление кабачков и цукини в первую очередь забота о сердце (благодаря фолиевой кислоте), нормальном артериальном давлении (за это отвечает калий), об остроте зрения, о здоровье кожи, сосудов и других частей организма.

В целом, кабачки и цукини оба низкокалорийные и крайне близки по составу ‒ поэтому большой разницы между ними нет. В идеале стоит добавить в рацион оба овоща, хотя бы на время сезона. Они способны закрыть потребности организма во многих питательных веществах и прекрасно разнообразят ваше меню.

Единственный момент, на который нужно обратить внимание — содержание витамина С. Несмотря на то, что им богаты оба овоща, а также лучшим его источником станет цукини. Все по причине того, что витамин С теряет свои лечебные свойства при термической обработке, а тонкая кожица и специфика вкусовых качеств цукини позволяют есть его сырым ‒ добавляя, к примеру, в салаты. С кабачками так, к сожалению, не выйдет, а значит большая часть аскорбиновой кислоты в их составе окончательно разрушится в процессе приготовления.

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