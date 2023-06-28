Как определить хороший кабачок и не попасть впросак с крепким овощем

Лето – пора овощей. Всякий гурман, нет-нет, да и задумается: "Каким должен быть кабачок?". Главред детально разбирается в теме.

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Хороший кабачок - прекрасный овощ в летнюю пору / instagram.com/yabloko_09/katy_cake.tmn/

В украинском климате что-что, а кабачки вызревают просто прекрасно. Потому хорошо бы напомнить начинающим садоводам и тем бедолагам, которых родители заставляют работать на даче – как определить хороший кабачок.

Как узнать спелость кабачка

Во-первых, важно обратить внимание на размер кабачка – до 15 сантиметров в длину. Крупные плоды обычно перезрелые ‒ у них есть много семян, а полезных свойств в них в два-три раза меньше, чем у незрелых

Во-вторых, кожура кабачка должна быть гладкая, чуть блестящая, но не слишком глянцевая. Слишком яркая глянцевость – признак того, что аграрии переборщили с пестицидами и нитратами.

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В-третьих, обязательно стоит обратить внимание и на плодоножку кабачка. Она должна быть зеленой и свежей (и лишь немного влажной). А вот если плодоножка сухая, то это может быть признаком того, что овощ чересчур обработали с пестицидами.

Какой кабачок должен быть в идеале

Для того, чтобы кабачки дольше хранились в холодильнике, на их кожуре не должно быть никаких повреждений. Кроме того:

Безусловно, самые вкусные будут "юные" кабачки небольшого размера с тонкой кожицей и нежной мякотью (из таких можно готовить свежие салаты);

Размер кабачков не должен быть большим (огромные кабачки обычно с жесткой и волокнистой мякотью);

Кожица кабачка должна быть без повреждений и гнилостных пятен.

Кабачок должен быть твердым на ощупь (мягкий овощ, скорее всего, сорван давно и уже увял).

Хранить кабачки нужно в холодильнике, предварительно мыть их не нужно, иначе есть риск повреждения кожицы.

Лучше всего сложить кабачки в бумажный пакет и отправьте в ящик для овощей (но не стоит их держать более недели).

Ни в коем случае нельзя есть кабачок, который горчит / instagram.com/katy_cake.tmn/

Можно ли есть сырые кабачки

Кабачки, в принципе, полностью съедобны. Можно кушать кожуру, мякоть и семена. Но сперва нужно продегустировать. Если кабачок будет горький, то это свидетельствуют о том высоком содержании в нем довольно ядовитого вещества ‒ кукурбитацина. Оно легко вызывает пищевое отравление и расстройство желудка.

Кабачки его вырабатывают для того, чтобы отпугивать травоядных животных. Однако и для человека это вещество малополезно.

Более высокая концентрация кукурбитацина чаще встречается в кабачках, выращенных у ограды, особенно если они перенесли засуху или были случайно опылены соседями-растениями.

Термическая обработка, к сожалению, практически не влияет на содержание кукурбитацинов в кабачках, поэтому жарить такие овощи тоже бессмысленно.

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