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В чем польза помидора черри: маленькие борцы с серьезными заболеваниями

Алена Кюпели
19 июля 2023, 12:34 обновлено 19 июля, 12:34
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Помидоры черри - это не просто вкусно
Помидоры черри - это не просто вкусно / Коллаж Главред, фото Pixabay

Восхитительно сладкие томаты черри буквально взрывают вкусовые рецепторы в качестве закуски, в салатах или в удивительном разнообразии как соленых, так и сладких блюд. Хотя обычно они используются в качестве овощей, официально они являются фруктами, потому что вырастают из цветов.

В настоящее время популярные в качестве закуски или основного ингредиента, помидоры черри являются одним из самых популярных видов продуктов, которые вы можете найти в продуктовых магазинах сегодня.

Польза для здоровья помидора черри

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Помидоры черри богаты витаминами и минералами, которые способствуют отличному здоровью. Они богаты витамином С, который играет важную роль во многих функциях организма. Уровень питательных веществ в помидорах черри может варьироваться в зависимости от того, когда вы их собираете, но они все равно могут быть важной частью здорового питания в любое время года.

Другие полезные свойства томатов черри включают в себя:

Профилактика инсульта

Как и другие виды помидоров, помидоры черри являются прекрасным источником ликопина. Это соединение может помочь при таких проблемах, как воспаление и свертываемость крови. Эти преимущества могут минимизировать риск ишемических инсультов, которые возникают, когда образуются сгустки крови и препятствуют притоку крови к мозгу.

Чем полезны помидоры черри для женщин

Ликопин в помидорах черри может поддерживать здоровье костей, особенно у женщин с риском развития остеопороза. Исследование показало, что у женщин, которые потребляли томатные продукты, наблюдались более низкие темпы потери плотности костей по сравнению с теми, кто потреблял меньше ликопина.

Можно ли есть помидоры черри на ночь?

Употребление слишком большого количества помидоров черри, особенно перед сном, может вызвать кислотный рефлюкс и другие негативные побочные эффекты пищеварения. Это может быть связано с яблочной кислотой в помидорах черри. Поэтому ответ на вопрос - когда лучше есть помидоры утром или вечером - простой. Идеальное время для помидоров - завтрак.

Помидоры черри: калорнийность

Одна чашка (100 г) помидоров черри содержит:

Калории: 25Белок: 1 граммЖир: 0 граммУглеводы: 6 граммКлетчатка: 2 граммаСахар: 4 грамма

Напомним, ранее Главред писал о том, что у каждой хозяйки может быть свой секрет приготовления соленых помидоров, однако есть сразу несколько основных правил, которые стоит соблюдать.

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