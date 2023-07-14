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Как быстро и вкусно засолить помидоры: секретная добавка гарантирует результат

Алексей Тесля
14 июля 2023, 01:30
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Малосольные помидоры без закатки - главный секрет вкуснейшей закуски.
помидоры
Малосольные помидоры с чесноком и зеленью быстрого приготовления / Instagram/allakorbut3273

Домашние соления давно являются одним из центральных блюд на столах многих семей. У каждой хозяйки может быть свой секрет приготовления соленых помидоров, однако есть сразу несколько основных правил, которые стоит соблюдать.

Как солить помидоры

Основное правило при засолке помидоров – это выбор подходящих томатов, которые не должны быть переспевшим или подпорченными. Еще одно важное условие – подготовка рассола и подбор необходимых ингредиентов.

Порядок действий:

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  • в чистой воде размешайте сахар и соль, а также добавьте специй и пряностей (лавровый лист, перец горошком и корень хрена);
  • воду с добавленными в нее ингредиентами необходимо вскипятить;
  • получившимся горячим рассолом залейте помидоры и накройте крышкой;
  • отправьте томаты настояться и просолиться на протяжении нескольких дней при комнатной температуре, после чего спрячьте получившуюся закуску в холодильник.

Сколько по времени солится помидоры

В ходе засолки помидоров стоит соблюдать определенные временные рамки, которые помогут получить вкусную закуску. Банки с помидорами, следует прикрыть капроновыми крышками и оставить настаиваться на протяжении 4-7 дней при комнатной температуре. Явный признак дозревания – помутнение рассола, после чего помидоры можно убирать в холодильник или погреб.

Сколько по времени стерилизуются помидоры

  • Трехлитровые банки стерилизуют 25 минут;
  • Литровые банки стерилизуют 15 минут;
  • Пол-литровые банки стерилизуют 10 минут.

С момента закипания жидкости отсчитывается время стерилизации. После окончания процесса банки с помидорами закатывают и встряхивают. Затем закатанные банки с помидорами ставят крышкой вниз, укрывают пледом или одеялом и охлаждают в темном месте.

Малосольные помидоры

Порядок приготовления малосольных помидоров:

  • Перед приготовлением помидоры следует тщательно промыть и просушить, после чего удалить плодоножки, а с обратной стороны нанести небольшие крестообразные надрезы;
  • Помидоры положите в полиэтиленовый пакет и добавьте соль, сахар, мелко нарезанный чеснок и зелень (укроп, петрушку, базилик);
  • Пакет тщательно запечатайте и аккуратно перемешайте его содержимое, после чего поместите его во второй пакет и сложите в кастрюлю или другую удобную емкость;
  • Малосольные помидоры доходят не более 2–3 дней при комнатной температуре, после чего переложите томаты в посуду или контейнер и спрячьте в холодильник.

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