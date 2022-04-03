В апреле ход войны в Украине круто поменяется: астролог назвал ключевую дату

Астролог составил гороскоп для Украины на апрель 2022 / Коллаж Reuters, ua.depositphotos.com

Астролог Александр Беспалов составил гороскоп для Украины на апрель 2022 года и спрогнозировал, ждать ли завершения войны во второй месяц весны.

По словам специалиста, 7 апреля - ключевая дата, которая повлияет на ход войны в Украине. В этот день завершится соединение Марса и Сатурна. Марс символизирует агрессию, а это значит, что после этой даты эскалация пойдет на спад, говорится в прогнозе, обнародованном на канале в YouTube.

"В 1939 году, когда было соединение Марса и Сатурна, началась Вторая мировая война. Такая же комбинация сопровождала распад Советского союза и Карибский кризис", - рассказал астролог.

С 8 по 12 апреля произойдет еще одно обострение. Но в этот раз в обществе, а не на фронте.

В целом, ближайшие три месяца будут трудными для всех украинцев.

"В апреле нас также ожидает транзит Сатурна в Козероге…. Сатурн – это повелитель кармы, владыка кармы. Он находится в Козероге до 29 апреля 2022 года", - рассказал астролог.

Он уточнил, что в этот же период в 2021 году людей по всему миру косила пандемия коронавируса.

Читайте такжеПутин скоро умрет из-за предательства: нумеролог назвал сроки и имя "Иуды"Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для Украины на апрель 2022 и спрогнозировал, стоит ли бояться бомбежек западным регионам страны.

В свою очередь, астролог Анжела Перл также составила гороскоп для Украины 2022 и рассказала, что очень часто войны заканчиваются, когда соединяются планеты, которые отвечают за мир - это Юпитер и Нептун.

"И сейчас такое же соединение Юпитера с Нептуном будет 12 апреля. То есть в апреле будет понятно, что война не может продолжаться. И понятно будет, что победа - за Украиной. Украина не может не победить. Это во всех гороскопах, на всех картах видно", - заявила астролог.

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