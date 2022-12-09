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"Устроят ужас": астролог назвала 1 день в декабре, когда ждать испытаний Украине

9 декабря 2022, 11:31
Оккупанты готовят хитрый план на оккупированных территориях и могут устроит неприятности 22 декабря, говорит астролог.
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Гороскоп для Украины / pixabay

Декабрь для Украины будет очень напряженным месяцем. Как отмечает астролог Яна Тимощук, оккупанты попытаются наступать и запугивать украинцев.

Кроме того, по ее словам, в декабре существует одна крайне опасная дата.

"С точки зрения безопасности в Украине могут быть прилеты и повреждения энерго структур. Опасными считаются даты после Полнолуния - 9,10,11 декабря. Стоит учитывать даты 12.02.2022 и 22.02.2022 февраля. Те, с которого начались военные действия. Сейчас будет - 22.12.2022 года. Там где много двое - ждать беды. С точки зрения астрологии есть опасные соединения. Будут серьезные "боеголовки". Ядерная угроза как-то проиграется. Особенно стоит быть осторожным тем, кто находится на оккупированных территориях. Враг будет наступать и оставлять после себя ужас на оккупированных территориях. Особенно будет на херсонском направлении. Такое будет происходить до Нового года", - сказала астролог.

Она отмечает, что мы можем получить хорошие и добрые новости в течении 9-11 декабря.

"Мы будем держать оборонительную позицию и на поле боя идет сильное действо. Это будет сложный период, но и победоносный. На некоторых направлениях будем побеждать", - сказала астролог.

Что ждет Украину 22.12.2022 - прогноз

"Определенные территории могут быть освобождены. Будет очень много вопросов по атомной электростанции. Будем искать союзников, которые будут сильно помогать. Ближе к 3 декаде месяца получим помощь. Могут активизироваться предатели во власти и то, что может повергнуть в шок", - сказала Яна Тимощук в своем прогнозе.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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