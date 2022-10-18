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Устоять невозможно: красивый шоколадный маникюр осень 2022, который подходит под всё

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

18 октября 2022, 04:05

Стильный осенний маникюр 2022 шоколадного цвета соткан из светлых и темных оттенков, при этом украшения - минимальны.

  • Шоколадный маникюр 2022
    Шоколадный маникюр 2022 Instagram
  • Шоколадный маникюр 2022
    Шоколадный маникюр 2022 Instagram
  • Шоколадный маникюр 2022
    Шоколадный маникюр 2022 Instagram
  • Шоколадный маникюр 2022
    Шоколадный маникюр 2022 Instagram
  • Шоколадный маникюр 2022
    Шоколадный маникюр 2022 Instagram
  • Шоколадный маникюр 2022
    Шоколадный маникюр 2022 Instagram
  • Шоколадный маникюр 2022
    Шоколадный маникюр 2022 Instagram
  • Шоколадный маникюр 2022
    Шоколадный маникюр 2022 Instagram
  • Шоколадный маникюр 2022
    Шоколадный маникюр 2022 Instagram
  • Шоколадный маникюр 2022
    Шоколадный маникюр 2022 Instagram
  • Шоколадный маникюр 2022
    Шоколадный маникюр 2022 Instagram
  • Шоколадный маникюр 2022
    Шоколадный маникюр 2022 Instagram
  • Шоколадный маникюр 2022
    Шоколадный маникюр 2022 Instagram
  • Шоколадный маникюр 2022
    Шоколадный маникюр 2022 Instagram
  • Шоколадный маникюр 2022
    Шоколадный маникюр 2022 Instagram
  • Шоколадный маникюр 2022
    Шоколадный маникюр 2022 Instagram
  • Шоколадный маникюр 2022
    Шоколадный маникюр 2022 Instagram
  • Шоколадный маникюр 2022
    Шоколадный маникюр 2022 Instagram
  • Шоколадный маникюр 2022
    Шоколадный маникюр 2022 Instagram
  • Шоколадный маникюр 2022
    Шоколадный маникюр 2022 Instagram

Чтобы осень прошла отлично, нужно выбрать цвет лака для ногтей, перед которым сложно устоять, когда за окном становится прохладно. Шоколадный маникюр растопит даже самое холодное сердце, главное - подобрать правильный оттенок, который вызывает у вас самые приятные эмоции.

Кроме того, шоколадные ногти обладают шикарным качеством: благодаря огромной палитре оттенков они подходят практически всем женщинам и красиво сочетается с любой одеждой, даже если ваш стиль - лаконичный и сдержанный. Именно поэтому шоколадный маникюр 2022 оказался на вершине модного Олимпа - он вдохновляет и впечатляет!

Осенний маникюр шоколадного цвета соткан из светлых и темных оттенков, при этом украшения - минимальны. А если не вы "влюбились" сразу в несколько оттенков коричневого цвета, то смело комбинируйте их на своих ногтях - дополняя друг друга, они подарят вам еще больше радости и удовольствия.

Мы сегодня расскажем вам о том, какой шоколадный маникюр подходит под все и заслуживает особого внимания, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие и актуальные образцы для вдохновения.

Шоколадный маникюр леопард

Лаки шоколадных оттенков могут стать удачной основой для леопардового принта, который этой осенью опять интересен модницам во всем мире. Правда, тут важно соблюдать правило - "меньше, да лучше". Чтобы вышел красивый маникюр осень 2022, "пятна" хищника следует рисовать не на всех ногтях - на одном или двух будет более чем достаточно.

Шоколадный маникюр 2022
Шоколадный маникюр 2022 / Instagram

Шоколадный маникюр с золотом

Этот вариант маникюра делает образ более мягким и теплым, поэтому он идеальный для холодной поры. При этом учтите, что с золотистым лаком "дружат" практически все оттенки шоколадного. Можете на ногтях шоколадного цвета разлить немного блеска, или просто покрасьте несколько ногтей золотистым лаком, а другие пускай будут "вкусными" - шоколадными.

Шоколадный маникюр 2022
Шоколадный маникюр 2022 / Instagram

Бежево-шоколадный маникюр на осень 2022

Бежевый цвет в паре с шоколадным – почти как кофе с молоком, и этот дуэт имеет полное право украшать ваши ногти осенью. Тем более, что всего лишь один бежевый ноготок сотворит чудеса на ваших руках - шоколадный цвет станет более выразительным и завораживающим. Такой коричневый маникюр – очень стильный и элегантный, не упустите возможность ощутить его прелесть.

Шоколадный маникюр 2022
Шоколадный маникюр 2022 / Instagram

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