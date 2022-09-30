Какая форма ногтей сейчас в моде: маникюр зима 2022 2023, который выглядит незабываемо

В моду вернулись 90-е, а вместе с ними и длинные ногти. На фоне того, что в последние годы на вершине модного Олимпа были короткие, прямые и естественные ногти, для многих это cтанет настоящей неожиданностью.

Но ее величество Мода не стоит на месте, и она неизменно пытается выполнять свою главную задачу - удивлять нас и можно даже сказать слегка шокировать, чтобы мы не зацикливались на чем-то одном. Тем более, что мы ко всему привыкаем и уже практически не реагируем на то, что еще не так давно вызывало в нас чувство восторга. И модный маникюр здесь не исключение.

Готовьтесь к тому, что предстоящей зимой придется пересмотреть свои взгляды на современный маникюр. Наряду с ногтями натуральных форм большую популярность набирают заостренные и супердлинные ногти. В конце концов, нужно себе иногда позволять входить за рамки привычного и устроить на руках небольшую революцию.

Да, длинные ногти - не самый практичный вариант. Но это шикарное решение для тех, кто готов к экспериментам и жаждет внимания. Более того, не стоит забывать о том, что это всего лишь модный маникюр зима 2022 2023, и при желании форма ногтей может быть быстро изменена, а вместе с ней и длина.

Сегодня мы расскажем вам о том, какая форма ногтей сейчас в моде 2022 2023, а в нашей фотогалерее вы найдете свежие варианты дизайна ногтей для вдохновения.

Самый красивый маникюр зима 2022 2023

Длинные прямые ногти снова в моде

Если вы открыты к изменениям, то вы уже сегодня можете начинать отращивать свои ногти. А когда они станут достаточно длинными, покрасьте их лаком шоколадно-коричневого или сливового цвета и будете на высоте.

Маникюр зима 2022 2023 / Instagram

Длинные ногти миндалевидной формы - это хит

Еще одна модная форма ногтей для длинных ногтей – миндальная, в основе которой не слишком острый кончик. Такая форма ногтей очень женственная, и лаки темных оттенков в данном случае будут выглядеть не слишком агрессивно.

Возьмите на вооружение лаки зеленого, бордово-красного, бронзово-коричневого или темно-коричневого оттенков и убедитесь в том, что новый маникюр миндаль 2022 2023 чрезвычайно красивый, элегантный и неповторимый.

Маникюр зима 2022 2023 / Instagram

Вечная классика остается с нами

Все те, кто любит постоянство и ценит комфорт превыше всего, могут вздохнуть с облегчением - ухоженные ровные ногти точно не ушли в прошлое. Модный маникюр на короткие ногти 2022 2023 соткан из красных, бежевых, серых и черных оттенков как в монохромном исполнении, так и в самых неожиданных соединениях. Особого внимания заслуживает красно-черный маникюр - это два сильнейших оттенка, которые вместе выглядят ярко, стильно и незабываемо.

Маникюр зима 2022 2023 / Instagram

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