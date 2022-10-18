Успокоится за 5 секунд: что делать, если маленький ребенок постоянно плачет

Как быстро успокоить ребенка / Daily Mail

С появлением маленького ребенка ваша жизнь переворачивается с ног на голову. Даже если вы вызубрили всю необходимую информацию и перечитали десятки книжек о маленьком человечке, вы можете оказаться в панике при первом детском плаче. Особенно, если у вас не получиться сразу его успокоить.

Важно понимать, что детский плач может возникать от разных причин и самой распространенной является то, что малыш просто захотел к маме на ручки. Но есть и ряд других, более серьезным. Новорожденного ребенка может что-то тревожить или даже болеть, но он не сможет вам сказать, что именно с ним происходит.

Почему плачет ребенок

Прежде чем начать бить панику и думать, что ваш ребенок плохо себя чувствует, попробуйте выполнить ряд действий. Мы собрали самые распространенные причины, почему может плакать малыш.

Ребенок хочет кушать

Даже если вы кормили ребенка 30 минут назад и уверенны, что он наелся, то вы можете ошибаться. В среднем малыш может быть сытым 2-3 часа между кормлениями. Если он пьет молочную смесь, то конечно нужно соблюдать четкий режим, а по бутылочке будет сразу понятно, съел ли ребенок свою порцию.

Однако если малыш пьет грудное молоко, то в таком случае вам будет сложно узнать, сколько именно было выпито молока. Дети могут даже засыпать возле груди, при этом их губы будут продолжать выполнять движения такие, что напоминают те, когда они кушают. Но в таком сонном состоянии на самом деле они могут и не кушать, что приведет к быстрому голоданию. Тем более некоторые педиатры утверждают, что кормить ребенка грудным молоком необходимо по его требованию.

Как быстро успокоить ребенка / 1zoom.ru

У малыша болит животик

Как только на свет появился маленький человечек, необходимо следить за тем, сколько раз он ходит в туалет. Также необходимо обращать внимание на то, какой цвет имеет кал, на его запах и насколько он жидкий или густой. У ребенка может болеть живот при запоре, дисбактериозе или даже лактазной недостаточности. В таких случаях необходимо обратиться к врачу. Ведь важно понимать, на сколько сложный именно ваш случай.

Кроме того, у малыша могут быть и обычные колики. В аптеке есть много средств, которые помогают организму бороться с газиками. Также помочь ребенку можно с помощью массажа, положения лежа на животике и тепла. Одним из основных признаков боли в животике является поджимание ножек.

Неудобно в памперсе

Часто именно детский плач может символизировать о том, что маленький ребенок покакал и теперь ему дискомфортно. Если долго не менять подгузник, то кал начинает раздражать кожу малыша и приводит к тому, что на его теле появляются покраснения - опрелости. В таком случае лучше оставлять ребенка без одежды и дать его телу возможность принять воздушные ванны. Также можно чаще купать новорожденного или использовать вместо влажных салфеток смоченную в воде ткань, чтобы очистить кожу малыша. Врач может посоветовать крем или мазь, которые помогут коже быстрее справиться с рубцами.

Неудобная одежда, жарко или холодно

Если вы убеждены, что ничего из выше перечисленного не относится к вашей проблеме, то проверьте одежду. Может быть такое, что одежда сковывает движения ребенка или где-то давит. Также не исключено, что малышу просто может быть жарко или холодно. Если ребенок вспотел, то лучше разденьте его и дайте коже подышать. От подобного ребенок не заболеет, ему станет на много лучше.

Как быстро успокоить новорожденного ребенка

Существует несколько способов, которые могут помочь быстро успокоить ребенка, если он просто капризничает.

Прижмите малыша к груди

Это универсальный способ, который может помочь успокоить не только новорожденного, но и ребенка постарше. Именно в таком положении может увеличиться выработка окситоцина - гормон счастья. Он повышает уровень удовлетворенности. К тому же ребенок почувствует запах мамы и уже будет ощущать себя в безопасности.

Как быстро успокоить ребенка / 1zoom.ru

Белый шум или обычное "ш-ш-ш"

Если ребенок у вас на руках и он никак не может успокоиться, то попробуйте начать укачивать его, предварительно включив белый шум. Подобный звук может быть также у вентилятора, увлажнителя воздуха или кондиционера. Также можно монотонно пошипеть над ухом у ребенка. Главное все делать со спокойствием, ведь малышу передается нервное состояние родителей.

5-секундная методика Гамильтона

Ребенка необходимо положить на руку лицом вниз, его ручки необходимо скрестить на груди. Левой ладонью нужно прижать руки ребенка и положить его в таком положении на ту же руку. Правой рукой необходимо поддерживать малыша под памперсом.

Ребенка необходимо держать под углом 45 градусов. Пальцами левой руки нужно поддерживать головку, чтобы она не падала.

В таком положении можно начать покачивать ребенка вверх-вниз или со стороны в сторону. Всего несколько секунд таких движений и малыш прекращает плакать.

Заиграйте ребенка

Многие думают, что отвлечь играми или мультиками можно только уже более взрослого ребенка, но это не так. Конечно, новорожденные дети плохо видят и слышат. Однако существует ряд разнообразных игрушек - погремушки, музыкальные и светящиеся игрушки. Именно такие могут помочь отвлечь малыша от плача.

Музыкальная игрушка с мигающими лампочками точно заинтересует ребенка, Таким же действием обладают и обычные погремушки, ими можно аккуратно потарахтеть возле ушка малыша. Главное не делать это слишком громко и слишком близко.

Ранее Главред рассказывал о том, что делать, если у ребенка запор.

Вас также заинтересует: