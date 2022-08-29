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Что делать, если у ребенка запор: способы, которые действительно могут помочь

29 августа 2022, 07:00

Причиной запора у малыша может оказаться не только питание мамы, но и то, что его организм прост еще не научился выталкивать каловые массы.

младенец
Что делать, если у ребенка запор / Фото pixaby

Каждая мама хочет, чтобы её ребенок был самым здоровым и счастливым. Но с маленькими детьми вся сложность заключается в том, что они не могут сказать, что их тревожит или что болит. К тому же младенцы еще многое не умеют делать, из-за чего могут возникнуть серьезные проблемы.

Часто молодые мамы сталкиваются с деликатными моментами, когда их любимое чадо не может сходить в туалет. Иногда запор у новорожденных может длиться даже несколько дней, а то и неделю. Если ребенок не беспокоится и чувствует себя хорошо, то нет повода для волнения. Однако если у малыша запор и его это мучает, то тогда необходимо принять меры.

Мы разобрались, как именно помочь ребенку в такие моменты и что делать, чтобы это не повторилось в будущем.

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Какова норма стула

Как мы уже сказали, новорожденный ребенок может не ходить в туалет по-большому несколько дней и нормальным это считается, если его ничего не беспокоит. Однако всё же медики говорят о том, что для малыша возрастом до 4 месяцев нормальным является опорожнение до 7 раз в сутки. При этом кал должен быть кашицеобразного вида и иметь желтоватый или горчичный цвет.

Ребенок
Что делать, если у ребенка запор / ua.depositphotos.com

Если ребенок ходит в туалет по-большому больше раз в сутки или стул имеет зеленоватый или красный оттенок, вам необходимо срочно проконсультироваться с педиатром. Нормальным считается если ребенок не опорожнялся до 3 дней.

Стоит отметить, что причиной запора в большинстве случаев является незрелость желудочно-кишечного тракта, простыми словами - ребенок еще не научился какать.

Что делать, если у ребенка запор

Опытным мамам достаточно легко будет понять, что у их малыша запор. В таком случае дети могут плакать, поджимать под себя ножки, а в некоторых случаях это может вызвать даже подергивание ребенка, если твердые каловые массы доставляют серьезный дискомфорт.

Младенец
Что делать, если у ребенка запор / tsn.ua

В таком случае для начала можно сделать аккуратный массаж животика - круговыми движениями можно попытаться массировать в области кишечника. Также помочь может положение, при котором ножки малыша будут согнуты и слегка прижаты к животику.

Проблема также может оказаться в гипертонусе сфинктера младенца, который не дает каловым массам выйти наружу через анальный проход.

Чтобы помочь малышу сею секунду, можно использовать глицериновые свечи, они считаются самыми безопасными. Однако их не стоит применять постоянно, ведь это может навредить. Такие свечи стоит использовать лишь в экстренных случаях, когда ребенок плохо себя чувствует и не может сам справить нужду.

Педиатры также могут посоветовать использовать микроклизмы, внутри которых находится жидкость, способна помочь ребенку сходить в туалет, или газоотводные трубочкки.

ВАЖНО! В любом случае не стоит заниматься самолечением, необходимо обратиться к педиатру, который сможет подобрать лучший вариант конкретно для вашего ребенка. Также врач может увидеть нюансы, которые и являются проблемой появления запора у малыша.

Как избежать запора у малыша

Если ребенок находится на грудном вскармливании, то тогда мама должна пересмотреть свой рацион. Женщине в таком случае необходимо больше употреблять растительных компонентов - продуктов, которые богаты клетчаткой. Среди таковых есть яблоки, курага, тыква, хлеб из муки грубого помола. Фрукты и овощи лучше кушать запеченными или вареными, так как у ребенка может повыситься газообмен после сырых продуктов.

Также можно больше кушать овсянки и гречки, кисломолочные продукты. А вот жирное мясо, продукты с консервантами лучше исключить. Маме также стоит выпивать много воды - 2-3 литра в день.

Если у ребенка уже начался прикорм, то стоит давать ему больше обычной воды - детская из магазина/аптеки или кипяченая. Также стоит давать продукты, богаты клетчаткой, но не стоит кормить малыша большим количеством банана. Если желтые бананы способны помочь с опорожнением, то зеленые только все усугубят и сами спровоцируют запор.

Напомним, недавно Главред рассказывал о том, что ни в коем случае нельзя делать по отношению к ребенку.

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