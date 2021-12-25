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Успех в деньгах, работе и любви: кому из знаков ожидать уже в январе

25 декабря 2021, 18:07

Удача будет ходить по пятам весь месяц.

гороскоп 2022
Гороскоп на январь 2022 - топ-3 везунчика января по знаку зодиака / depositphotos.com/

Первый месяц нового года 2022, который обещает быть весьма динамичным и богатым на различные события, не замешкается одарить невероятной удачей трех представителей зодиакального круга.

О том, кто станет главными счастливчиками в новогоднюю ночь, читайте в нашем материале: Исполнение желаний и счастье в любви: кого из знаков зодиака ожидает большая удача в новогодние праздники.

Астрологи назвали тройку везунчиков среди знаков зодиака, которым весь январь будет сопутствовать удача и везение в деньгах и любви.

Близнецы

Январь одарит Близнецов всеми возможными благами. Начало года для представителей воздушной стихии будет более чем удачным и в делах любовных и в профессиональной сфере. На работе вы сможете продемонстрировать свои сильнее стороны и навыки, которые оценят коллеги и начальство. Ваши заслуги будут щедро вознаграждены. В личной жизни намечаются приятные перемены, возможно, любовь всей вашей жизни уже где-то рядом.

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Весы

В первом месяце нового года у Весов не будет времени для грусти. Представителей воздушного знака ждет весьма успешное время. Приятные сюрпризы не заставят себя ждать. Возможно, они уже спрятаны под елкой! В 2022 году Весам практически не представится возможности сетовать на неудачи, вся будет складываться наилучшим образом. А начало года подарит возможность отправиться в отпуск со своей второй половинкой, что позволит укрепить отношения и стать более счастливыми.

Читайте такжеУдача в деньгах и исполнение желаний: кто из знаков – главный везунчик в Новый год 2022

Водолей

Водолеи смогут рассчитывать на спокойный январь, который принесет им немало приятных событий. Проблемы и заботы будут обходить вас стороной и в любви и в профессиональной деятельности. Это период, когда вы с энтузиазмом беретесь за выполнение сложных задач и достигаете максимальных результатов. Благоприятное время для смены работы, выгодные деловые предложения не заставят себя ждать. Новые начинания увенчаются успехом. Общение с близкими и друзьями принесет немало положительных эмоций и станет источником вдохновения.

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