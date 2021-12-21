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Исполнение желаний и счастье в любви: кого из знаков зодиака ожидает большая удача в новогодние праздники

21 декабря 2021, 20:37

Топ-3 знака, которым удача преподнесет подарок под елочку.

гороскоп 2022
Гороскоп на 2022 год - топ-3 счастливчика среди Зодиаков / depositphotos.com/

Новый год 2022 под покровительством Черного Водяного Тигра обещает быть динамичным и наполненным радостными и волнующими событиями для многих знаков зодиака. Активный и деятельный Тигр благоволит людям, которые смело идут навстречу переменам и с завидным упорством доводят начатое до конца, не пасуя перед трудностями. А заручиться поддержкой фортуны уже в самом начале года – в период новогодних праздников – смогут три знака-счастливчика.

Ранее мы писали, что финансовый гороскоп на 2022 год расскажет, кому из знаков предстоит жить в режиме экономии, а кто сможет позволить себе воплотить сокровенные желания и укрепить материальное благополучие.

Астрологи назвали три знака зодиака, которым неимоверно повезет уже в начале года. Они – точно любимчики фортуны!

Телец

В период новогодних праздников на Тельцов нахлынут романтические чувства и переживания. Расположение Венеры в Козероге преподносит шанс возобновить отношения с дорогим человеком из прошлого, и, возможно, в этот раз все у вас получится. Такое положение планет однозначно играет на вашей стороне: вы не только сможете навести порядок в делах любовных, но и завести полезные знакомства, очаровав собеседников своим обаянием. Однако в праздничной суете нужно соблюдать баланс, чрезмерное общение может истощить вашу энергию. Не забывайте о времени для себя – важно наладить сон и полноценно отдыхать.

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Рак

Эмоциональные и чувствительные Раки придают очень большое значение семейным традициям. Им важно собираться за праздничным застольем большой семьей из года в год. Такая преданность, несомненно, будет отмечена покровительством звезд, и в новогоднюю ночь представителям знака будет сопутствовать удача. Положение Венеры в Козероге прибавит Ракам уверенности в себе. Вы сможете отстаивать свою точку зрения и даже решиться на разговор с начальством о повышении зарплаты или новой должности. Юпитер в Рыбах поможет вам лучше понимать окружающих и находить с ними общий язык, а Марс в Козероге зарядит энергией для новых свершений.

Читайте такжеУспех в деньгах и карьере: топ-5 знаков, для кого Новый год 2022 будет самым счастливым

Козерог

В Новый год 2022 Венера войдет в созвездии Козерога. Представители знака земли остро почувствуют желание романтических отношений. Период с 21 декабря по 18 января для Козерогов – время, когда сбываются желания. Вам удастся достичь максимальных результатов в любом деле и воплотить задуманное. Отличное время для новых начинаний, они увенчаются успехом. Марс в вашем созвездии подарит работоспособность и усилит упрямство. Однако не стоит во что бы то ни стало стоять на своем, разумный компромисс поможет достичь большего.

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