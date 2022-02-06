Успех и счастье следуют по пятам: назван самый удачный период 2022 года

Самый благоприятный период 2022 года / depositphotos.com/

4 февраля Меркурий закончил свое ретроградное движение и мы вступаем в период, когда ни одна планета не будет "пятиться назад". Он продлится до 29 апреля.

О том, сколько раз самая маленькая планета будет начинать свое движение назад в этом году, и что от этого ожидать, читайте в материале: Ретроградный Меркурий 2022: даты, что можно и нельзя делать, чтобы не навлечь беду.

Астрологи называют период с 4 февраля по 29 апреля одним из самых важных. В это время перед многими открывается окно возможностей, которые помогут изменить жизнь к лучшему.

Для того, чтобы достичь максимальных успехов и приблизиться к достижению желаемого, в период без ретро-планет необходимо придерживаться нескольких советов.

Нужно проявлять максимальную инициативу в тех сферах жизни, которые для вас наиболее важные. Это может быть как профессиональная деятельность, так и укрепление семейных отношений или поиск своей второй половинки. Стоит определиться, что для вас является первостепенным и направить туда все внимание.

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Не стоит бояться сложных дел. Наоборот, в эти три месяца вы можете продемонстрировать, что не боитесь ответственности. Доведя до конца трудную задачу, вы сможете испытать гордость за свои труды, оглядываясь назад и осознавая, что все страхи и сомнения удалось преодолеть. Однако не стоит взваливать на плечи слишком много, не переоценивайте свои возможности.

Благоприятный период для новых начинаний. Особенно тех, которые связаны с большими затратами энергии. Ремонт, переезд, начало отношений или собственного дела – это все увенчается успехом. В марте и апреле вы можете ощутить мощный прилив сил.

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Можно решаться на изменения стиля и имиджа. Если задумывались о кардинальных переменах во внешности – наступает самый благоприятный период для экспериментов. Новый гардероб и прическа не останутся без внимания.

Заводить новые знакомства в этот период очень даже хорошо. Некоторые отношения смогут перерасти в дружеские, а возможно вы встретите человека со схожими взглядами на жизнь, который будет вдохновлять вас. Отношения, которые начнутся в этот период, имеют все шансы перерасти в красивую историю любви.

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Что нельзя делать в период с 4 февраля по 29 апреля

Не стоит сидеть сложа руки и надеятся на удачу. Она сопутствует только тем, кто смело берет ситуацию под контроль и пробивает путь к своей мечте. В это время не стоит откладывать дела на потом и тратить время на пустяки. А отпуск наоборот пойдет только на пользу и поможет восстановить запас энергии. Речь идет о пассивности и неспособности побороть лень.

Отказываться от задуманного. Если вы сделали первый шаг в направлении желаемого, не стоит идти на попятную. Ваши активные действия и целеустремленность в достижении поставленных целей лучший сигнал для вселенной, которая в конце пути щедро вас одарит.

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