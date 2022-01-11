Ретроградный Меркурий 2022: даты, что можно и нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Ретроградный Меркурий 2022 / depositphotos.com/

Словосочетание "ретроградный Мекрурий" прочно укоренилось в обиходе украинцев. Однако вызывает оно не самые хорошие ассоциации. Проделки самой близкой к Солнцу планеты могут изрядно потрепать нервы и пошатнуть привычный уклад жизни.

О том, в какие дни нового года стоит остерегаться неприятностей, читайте в нашем материале: Беды, несчастья, непредвиденные траты: названы самые опасные дни 2022 года.

В 2022 году Меркурий "поретроградит" 4 раза:

с 14 января по 4 февраля;

с 10 мая по 3 июня;

с 10 сентября по 2 октября;

с 29 декабря по 18 января 2023.

Считается, что в сфере влияния маленькой горячей планеты находятся торговля, финансы, информация, общение и путешествия. Соответственно проблемы во время ретроградного движения планеты могут проявиться именно в них. Также под раздачу могут попасть и отношения с близкими людьми.

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В период ретроградности Меркурия стоит воздержаться от начала новых масштабных дел и проектов. Лучше сосредоточиться на выполнении текущих обязанностей и вспомнить о том, что откладывалось в долгий ящик. Это отличный период доводить начатое до конца. Нужно быть предельно внимательными при работе с документацией и при заключении сделок.

Ретроградная планета снижает умственную активность, зато повышает уровень агрессии. В этот период люди больше всего склонны сбрасывать маски и показывать свои темные стороны. Повышается вероятность конфликтных ситуаций как с родственниками, так и с коллегами. Сплетни, зависть, интриги – всего этого в ретроградном Меркурии хоть отбавляй. Однако от них стоит держаться подальше и не провоцировать скандалов. В общении с людьми стоит избегать острых тем.

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Планета в ответе за сферу отношений, поэтому в периоде "обратного" движения хорошо заканчивать все отношения, которые себя изжили как любовные, так и деловые. Благоприятное время для того, чтобы разобраться в своих чувствах и желаниях и навести порядок не только на полках, но и в голове. Горячая планета может преподнести и сюрпризы – можно найти давно потерянную вещь.

Наибольшее влияние ретроградное движение планеты окажет на "подконтрольные" ей знаки: Близнецы и Деву.

Ретроградный Меркурий 2022 – что нельзя делать

Чтобы период ретроградности Меркурия прошел с наименьшими потерями стоит придерживаться нескольких правил.

Не стоит совершать дорогостоящие крупные покупки – машина, недвижимость.

Отложите новые начинания до лучших времен.

Менять работу и заключать брак в ретроградный Меркурий – не самая лучшая идея.

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