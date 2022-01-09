Ушел из жизни бывший народный депутат

Умер бывший народный депутат / Фото: РБК-Украина

Скончался украинский политик, бывший народный депутат, почетный председатель Киевской регионпотребсоюза и Киевского облпотребсоюза Владимир Пак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его родственников.

Владимир Пак трижды избирался депутатом Киевского областного совета, народным депутатом 4-го созыва, членом фракции Наша Украина, членом комитета по вопросам строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и связи, членом партии Народный союз Наша Украина.

Пак был награжден медалью За Доблестный труд (1970 г.), Орденом трудового Красного Знамени (1987 г.), орденом князя Ярослава Мудрого V степени (2010 г.), орденом За заслуги III степени (2017 г.).

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Ранее Главред писал о том, что утром 11 декабря в Киеве умер депутат Киевсовета VIII созыва Алексей Новиков (партия Единство). Политику было всего лишь 38 лет.

"Сегодня утром от нас ушел мой любимый муж, прекрасный человек, сын, отец и товарищ, Алексей Новиков! Попрощаться с ним можно завтра 12.12.21, в Киевском колумбарии на байковом кладбище в 14:00. С собой строго запрещено нести венки, только живые цветы!", – написала супруга Алексея.

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