Скончался бывший депутат Киесовета

Умер бывший депутат Киевсовета / Facebook

Утром 11 декабря в Киеве умер депутат Киевсовета VIII созыва Алексей Новиков (партия Единство). Политику было всего лишь 38 лет.

О смерти Алексея сообщила его жена в Facebook.

"Сегодня утром от нас ушел мой любимый муж, прекрасный человек, сын, отец и товарищ, Алексей Новиков! Попрощаться с ним можно завтра 12.12.21, в Киевском колумбарии на байковом кладбище в 14:00. С собой строго запрещено нести венки, только живые цветы!", – написала супруга Алексея.

Друзья сообщили, что Алексею стало плохо в 6 часов утра. Вызвали "скорую помощь", однако прибывшие медики лишь констатировали смерть. По неподтвержденным данным, причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.

Позже пресс-служба КМДА подтвердила, что причиной смерти стал сердечный приступ.

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Ранее Главред писал о том, что в воскресенье, 5 декабря 2021 года, в Испании ушла из жизни известная актриса Инес Моралес (полное имя - Инес Моралес Иглесиас).

Инес Моралес в основном известна ролями злодеек в испанских и мексиканских "мыльных операх" 80-ых годов.

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