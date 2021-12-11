Скончался бывший депутат Киесовета

Друзья сообщили, что Алексею стало плохо в 6 часов утра. Вызвали "скорую помощь", однако прибывшие медики лишь констатировали смерть.
Утром 11 декабря в Киеве умер депутат Киевсовета VIII созыва Алексей Новиков (партия Единство). Политику было всего лишь 38 лет.
О смерти Алексея сообщила его жена в Facebook.
"Сегодня утром от нас ушел мой любимый муж, прекрасный человек, сын, отец и товарищ, Алексей Новиков! Попрощаться с ним можно завтра 12.12.21, в Киевском колумбарии на байковом кладбище в 14:00. С собой строго запрещено нести венки, только живые цветы!", – написала супруга Алексея.
Друзья сообщили, что Алексею стало плохо в 6 часов утра. Вызвали "скорую помощь", однако прибывшие медики лишь констатировали смерть. По неподтвержденным данным, причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.
Позже пресс-служба КМДА подтвердила, что причиной смерти стал сердечный приступ.
Ранее Главред писал о том, что в воскресенье, 5 декабря 2021 года, в Испании ушла из жизни известная актриса Инес Моралес (полное имя - Инес Моралес Иглесиас).
Инес Моралес в основном известна ролями злодеек в испанских и мексиканских "мыльных операх" 80-ых годов.
Читайте также:
- Умерла Нина Ургант - советская актриса, звезда фильмов Белорусский вокзал и Я родом из детства
- Умер знаменитый продюсер и основатель Кинотавра