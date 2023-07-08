УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Уникальная головоломка с молодым Залужным: найдите 5 отличий за 30 секунд

Сергей Кущ
8 июля 2023, 10:56 обновлено 8 июля, 10:56
181
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 8 июля 2023 года празднует свое 50-летие.
Валерий Залужный, Сергей Наев
Валерий Залужный, Сергей Наев / Коллаж Главред, фото: УНИАН, соцсети

Головоломки - прекрасный тренажер для мозга и способ отвлечься. Они хорошо стимулируют процессы мышления и укрепляют память.

Чтобы сделать процесс разгадывания более интересным, мы нашли фото Главкома Валерия Залужного и командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева с выпускного и сделали свою головоломку.

Если вы хотите с удовольствием проверить свои логические способности, то вы попали по адресу! На фото ниже спрятаны 5 отличий, которые необходимо найти за 30 секунд.

видео дня
Головоломка найдите 5 отличий
Головоломка найдите 5 отличий / Коллаж Главред, фото: соцсети

Кстати, если вы любите разгадывать головоломки и оптические иллюзии, то ранее Главред публиковал головоломку для самых внимательных - нужно за 49 секунд найти корону среди собачек корги.

Ну что, справились? Если нет, то не расстраивайтесь - мы приготовили фото с ответами.

Ответы на головоломку
Ответы на головоломку / Коллаж Главред, фото: соцсети

Вам может быть интересно:

Сергей Наев Валерий Залужный интересные новости головоломки
Реклама

Главное за день

В Кривом Роге гремели взрывы, РФ ударила дронами: что известно

В Кривом Роге гремели взрывы, РФ ударила дронами: что известно

09:46 Украина
Зеленский приехал на остров Змеиный в 500-й день полномасштабной войны с РФ

Зеленский приехал на остров Змеиный в 500-й день полномасштабной войны с РФ

08:45 Украина
Украина заслуживает получить членство в НАТО - Эрдоган

Украина заслуживает получить членство в НАТО - Эрдоган

08:28 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:32

Силиконовая "Мисс Москва" назвала всех россиянок нецензурным словом

11:15

"Железный генерал" Залужный празднует 50-летие: 12 интересных фактов о главкоме ВСУВидео

10:56

Уникальная головоломка с молодым Залужным: найдите 5 отличий за 30 секунд

10:42

"Отец с небес сказал мне: "Остановись"": Ступка впервые оценил свое пьяное ДТП

10:05

"Используя все вооружения": Резников поведал, как ВСУ применят кассетные снаряды

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:46

В Кривом Роге гремели взрывы, РФ ударила дронами: что известно

09:32

В ГУР объяснили, зачем Путин послал на ЗАЭС своего "боярина" Кириенко

09:17

Путин! Зачем ты стреляешь ракетами по Львову?мнение

08:58

Как правильно оформить отсрочку от мобилизации: что нужно делать

Реклама
08:45

Зеленский приехал на остров Змеиный в 500-й день полномасштабной войны с РФВидео

08:28

Украина заслуживает получить членство в НАТО - ЭрдоганФото

07:47

Сейчас Украина не готова к членству в НАТО - Байден

07:05

Загадка для самых внимательных: нужно найти потерянное кольцо на полу

06:45

Почему мы неправильно употребляем слова "уїхати" и "угнати": Авраменко объяснил значениеВидео

06:02

Когда Украина станет членом НАТО?мнение

05:00

Будет почти 6-бальный шторм: Украину накрывает очень сильная магнитная буря

04:40

Под патронатом Путина, но не конкурент ФСБ и МО: генерал рассказал о РосгвардииВидео

04:00

Какой сегодня праздник 8 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:00

Чем подкормить огурцы: дачники раскрыли хитрый секрет богатого урожая

02:35

Огрызко спрогнозировал, устроит ли РФ теракт на Запорожской АЭС

Реклама
01:35

"Будут сомневаться, кто это сделал": Запад не ответит РФ в случае аварии на ЗАЭС – Огрызко

07 июля, пятница
23:59

"Они нужны украинцам": Байден откровенно высказался о кассетных бомбах для ВСУ

23:31

"ВСУ ищут слабые места россиян": в Пентагоне оценили прогресс контрнаступления

23:21

"Все по плану, победим": Залужный посетил два направления на передовой

22:49

"Нечего расслабляться": украинская блогер обрадовалась ракетному удару по ЛьвовуВидео

22:47

Ребенок остался без мамы: в Норвегии жестоко убили беженку из Украины

21:55

ВСУ вооружат кассетными боеприпасами: у Байдена сделали громкое заявление

21:31

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо всего за 5 секунд найти кота

21:30

РФ ждет демилитаризация: у Зеленского назвали главные цели Украины в войне

21:26

Теракт оккупантов в Еленовке: Украина вернула тела погибших воинов

21:15

Сергей Стерненко. Дадут ли Украине кассетные снаряды?Видеоблоги

20:34

Армия Украины взяла в ловушку оккупантов в Бахмуте и продвигается на юге – Маляр

20:30

Зеленский прибыл в Турцию на важные переговоры: о чем будет говорить с Эрдоганом

19:43

Прослушка во время переговоров: в BND узнали секреты Пригожина и Лукашенко

19:24

ВСУ способны освободить Крым до конца лета, нужны ATACMS и F-16 – Ходжес

19:13

Как солить огурцы на зиму в холодной воде: рецепт, от которого вся семья оближет пальчики

19:11

Почему Запорожье - не Чонгар, или Об очевидноммнение

18:42

Украина наладит совместное производство мощных САУ натовского калибраВидео

18:41

Никто не разгадает их загадку: 2 знака, которые будут невероятно успешными

18:30

Бывший охранник Путина, стоящий за Пригожиным: генерал СБУ оценил влияние ДюминаВидео

Реклама
18:15

Как восстановить очки от царапин: копеечный способ вас удивит

17:42

Украина получит "многолетний пакет помощи" на саммите НАТО - Столтенберг

17:41

Кассетные боеприпасы усилят ВСУ и ускорят освобождение территорий – Подоляк

17:41

Пригожин заметает следы: в Пентагоне рассказали о двойниках главаря ЧВК Вагнера

17:21

Зачем ковер на кухне: плюсы и минусы

17:16

НАТО не хочет исчезновения РФ, поэтому закроет глаза на теракт на ЗАЭС – Огрызко

16:51

"Празднуете смерти во Львове": Мишину разнесли за танцы на яхте в купальникеВидео

16:40

Бритни Спирс ударил охранник известного спортсмена: суть конфликта

16:32

Врага выбили под Бахмутом: ВСУ пошли на штурм и продвинулись вперед

16:29

Подрыв ЗАЭС не угрожает радиацией - американские эксперты

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять