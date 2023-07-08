Уникальная головоломка с молодым Залужным: найдите 5 отличий за 30 секунд

Головоломки - прекрасный тренажер для мозга и способ отвлечься. Они хорошо стимулируют процессы мышления и укрепляют память.
Чтобы сделать процесс разгадывания более интересным, мы нашли фото Главкома Валерия Залужного и командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева с выпускного и сделали свою головоломку.
Если вы хотите с удовольствием проверить свои логические способности, то вы попали по адресу! На фото ниже спрятаны 5 отличий, которые необходимо найти за 30 секунд.
Кстати, если вы любите разгадывать головоломки и оптические иллюзии, то ранее Главред публиковал головоломку для самых внимательных - нужно за 49 секунд найти корону среди собачек корги.
Ну что, справились? Если нет, то не расстраивайтесь - мы приготовили фото с ответами.
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