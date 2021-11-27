Улететь за копейки: 10 лайфхаков, как найти и купить дешевые авиабилеты

Как найти и купить дешевые авиабилеты / Reuters

Не все знают, но чтобы отхватить дешевые авиарейсы в любую точку мира, не стоит ждать Черную пятницу или других сезонных распродаж. Купить выгодное для себя предложение можно в любое время.

Для этого нужно знать небольшие уловки, которые помогут путешествовать еще бюджетнее, говориться в материале "Обозревателя". Читайте, как найти недорогие билеты на самолет за неделю, несколько дней или даже часов до вылета.

Бронируйте билеты заранее

Летние рейсы дешевле всего покупать еще в декабре. А вообще практика показывает, что самые доступные цены на авиа перелеты можно найти за 2 месяца до путешествия.

Промониторите в какие дни предлагаются самые дешевые рейсы

Такая планировка дает еще одно преимущество – перед вами появится полная картина с самыми доступными и дорогими рейсами. Вам останется лишь откалибровать идеальную для себя стоимость.

Что примечательно, иногда в соседние дни цены отличаются в несколько раз.

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Межсезонье – отличное время для экономии

В межсезонье большинство лоукостов предлагают очень дешевые билеты. Так, например в конце осени за 5-15 долларов можно спокойно попасть в Венецию, Рим, Барселону, Париж, Берлин и еще кучу городов. Поэтому если вам не так важно путешествовать именно летом, планируйте отдых на март или ноябрь.

Время покупки имеет значение

Купите билеты поздно ночью или рано утром. В это время спрос меньше, чем обычно. Так что вы сможете отхватить последний выгодный билет.

Подпишитесь на календаре дешевых авиабилетов

Такую опцию предлагают десятки перевозчиков. С ней вы всегда будете знать, на какие направления сейчас действуют скидки.

Проверяйте цены на разных сайтах / vash-otdyh.by

Выбирайте рейсы сразу в обе стороны

Как правило, многие компании предоставляют скидки при покупке одновременно и обратных билетов. Однако будьте внимательны: иногда это не срабатывает и выгоднее приобрести билеты отдельно.

Обратите внимание на чартерные рейсы

Также можно найти дешевые билеты на чартерные рейсы. Они появляются за 2 – 3 дня до вылета и стоят в несколько раз дешевле. Это работает и с популярными туристическими направлениями.

Проверьте все варианты

Проверяйте цены на разных сайтах. Иногда даже у дорогих компаний есть очень выгодные предложения. Прежде чем бронировать рейс, хорошенько проверьте все варианты.

Выбирайте рейсы с пересадками

Внутренние европейские рейсы стоят гораздо дешевле. Это сохранит вам дополнительные деньги на развлечения.

Выбирайте рейсы, которые летят в будни

На такие билеты спрос значительно ниже. Цены, соответственно, тоже.

Как отхватить дешевый авиабилет в Европу / Reuters

Читайте такжеКуда поехать зимой, чтобы сбежать от украинских холодов: советы путешественникам

Напомним, что 9 ноября ЕС обновил "зеленый список" стран для туристов. Украина в новый перечень уже не попала. Однако окончательное решение о том, пускать ли украинских туристов, каждая страна принимает индивидуально.

Путешественникам не нужно расстраивать, ведь уехать есть куда. Так, Латвия, Греция, Франция, Словакия, Кипр, Эстония, Швеция, Хорватия, Чехия, Дания, Австрия, Бельгия, Испания, Ирландия и Нидерланды объявили, что не будут закрывать свои границы для граждан Украины.