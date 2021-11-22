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Где будут отдыхать украинцы зимой: названы самые популярные туристические направления

22 ноября 2021, 12:41

Украинские туристы оптимистично настроены относительно зимнего сезона отпусков 2021/22.

Самолет
В каких странах будут отдыхать украинцы зимой / Reuters

По сравнению с показателями 2020-го, когда сфера туризма находилась в анабиозе, этой зимой украинцы заметно активизировались. По состоянию на октябрь, туристы уже забронировали вдвое больше туров: 24 975 заявок на сезон 2021 – 2022 против 12 557 заявок 2020 – 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные внутренней статистики Join UP!. Рассказываем, какие 5 направлений наиболее популярны среди наших граждан и сколько придется заплатить за тур в представленные страны.

5 самых популярных зимних направлений:

  • Египет,
  • Турция,
  • Греция,
  • Объединенные Арабские Эмираты,
  • Испания.
Египет
Стабильно в пятерке лидеров остается Египет, ежегодно занимающий первую строчку / Pixabay

В целом, по данным Join UP! по состоянию на октябрь 2021 года уже 59 499 туристов забронировали туры на период с 1 октября 2021 года по 30 марта 2022 года. В прошлом году таких было почти вдвое меньше: 32 498 человек.

Впрочем, показателей допандемического 2019 достичь еще не удалось. В компании напоминают, что тогда было забронировано 79 819 туров за аналогичный промежуток времени.

В то же время, как отмечают в пресс-службе туроператора, ценовая ситуация на туристическом рынке не равномерна. Те страны, которым удалось не закрывать границы, смогли привлечь большее количество туристов, поскольку доступных альтернатив не оставалось. Как результат, спрос рос и, например, в Египте минимальная цена за тур (на 7 ночей при размещении в двухместном номере) за последние 3 года выросла:

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  • в 2019 – 2020 году – цена составляла 200 долларов;
  • в 2020 – 2021 – до 220 долларов;
  • сейчас за аналогичный период придется заплатить 240 долларов.

В то же время, в этом сезоне столько же стоит аналогичный отдых в Греции. А некоторые направления, например, Турция, сохраняет цены на одном уровне. Здесь минимальная стоимость уже в течение двух лет составляет 180 долларов.

Напомним, что 9 ноября ЕС обновил "зеленый список" стран для туристов. Украина в новый перечень уже не попала. Однако окончательное решение о том, пускать ли украинских туристов, каждая страна принимает индивидуально.

Путешественникам не нужно расстраивать, ведь уехать есть куда. Так, Латвия, Греция, Франция, Словакия, Кипр, Эстония, Швеция, Хорватия, Чехия, Дания, Австрия, Бельгия, Испания, Ирландия и Нидерланды объявили, что не будут закрывать свои границы для граждан Украины.

viber
Турция Египет Греция ОАЭ путешествия
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