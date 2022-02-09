Украсят любой двор: садовод назвала самые неприхотливые растения для сада

Эксперт назвала растения, за которыми проще всего ухаживать в саду. Это кустарники, декоративные травы и некоторые цветы.
Если вы хотите, чтобы ваш сад всегда оставался цветущим и красивым и при этом у вас нет возможности много времени уделять уходу, то стоит обратить внимание на кустарники и декоративные травы.
Садовод из Британии Поллианна Уилкинсон назвала изданию Express самые неприхотливые растения для сада. Большинству из этих кустарников и декоративных трав не требуется никакого ухода кроме ежегодной обрезки.
Самые неприхотливые кустарники для сада
- камелия;
- рододендрон;
- азалия;
- гортензия;
- сирень;
- цеанотус;
- японский кизил.
Самые неприхотливые декоративные травы для сада
- кортадерия или пампасная трава, Cortaderia;
- пеннисетум (Pennisetum), другое название перистощетинник;
- Anemanthele - паутинная трава, еще ее называют новозеландской ветровой травой или хвостовой травой фазана;
- вейник тростниковый, Calamagrostis;
- ожика, Luzula.
Самые неприхотливые цветы для сада
Садовод советует высаживать в саду анютины глазки. Это цветы, которые также не требуют особого ухода. Их достаточно посадить в солнечном месте и поливать один или два раза в неделю. Довольно неприхотливы в уходе также пионы, бархатцы, львиный зев и лаванда, посоветовала Уилкинсон.
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