Украсят любой двор: садовод назвала самые неприхотливые растения для сада

Лаванда украсит ваш сад и не требует особого ухода / Коллаж pixabay.com

Если вы хотите, чтобы ваш сад всегда оставался цветущим и красивым и при этом у вас нет возможности много времени уделять уходу, то стоит обратить внимание на кустарники и декоративные травы.

Садовод из Британии Поллианна Уилкинсон назвала изданию Express самые неприхотливые растения для сада. Большинству из этих кустарников и декоративных трав не требуется никакого ухода кроме ежегодной обрезки.

Самые неприхотливые кустарники для сада

камелия;

рододендрон;

азалия;

гортензия;

сирень;

цеанотус;

японский кизил.

Самые неприхотливые декоративные травы для сада

кортадерия или пампасная трава, Cortaderia;

пеннисетум (Pennisetum), другое название перистощетинник;

Anemanthele - паутинная трава, еще ее называют новозеландской ветровой травой или хвостовой травой фазана;

вейник тростниковый, Calamagrostis;

ожика, Luzula.

Самые неприхотливые цветы для сада

Садовод советует высаживать в саду анютины глазки. Это цветы, которые также не требуют особого ухода. Их достаточно посадить в солнечном месте и поливать один или два раза в неделю. Довольно неприхотливы в уходе также пионы, бархатцы, львиный зев и лаванда, посоветовала Уилкинсон.

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