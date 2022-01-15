Такому соседу виноград будет рад: что можно и нельзя сажать возле лозы для хорошего урожая

Что можно и нельзя сажать возле винограда / Фото pixabay.com

Если у вас маленький дачный участок, а посадить весной хочется много всего, то нужно правильно "расселить" культуры, чтобы они не враждовали друг с другом, а все силы пустили на то, чтобы дать хороший урожай. Виноград - не исключение. Если рядом с ним по соседству посадить культуры, с которыми он "не сойдется" характером, то толку не будет ни от одной из них.

Совместимость винограда с цветами

Виноград дает уютную тень в саду, и посидеть там в жаркий летний день очень приятно, тем более если рядом радовать глаз будут цветы.

Итак, какие цветы посадить под виноградом? Между рядами виноградной лозы можно посеять однолетники с неглубокой корневой системой. Например, астру, флокс Друммонда или гипсофилу.

Также виноград уживется и с двулетниками: виолой (анютиными глазками), просвирником лесным (мальвой) и незабудками.

А вот садить рядом с виноградом очиток, который больше известен под названием "заячья капуста", не стоит. Также виноград "поссорится" с примулой, гипсофилами, астрами.

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Нейтральными для винограда цветами являются гиацинты, нарциссы и тюльпаны.

Виноград и роза - идеальные соседи / Фото pixabay.com

Еще один популярный вопрос, можно ли сажать розы рядом с виноградом. На самом деле эти два растения станут идеальными соседями.

"Роза — это сестра милосердия для винограда, и она указывает нам название приближающейся болезни. Если вы не посадите розы, виноград заболеет неожиданно", - так объясняют пользу такого соседства виноградари Греции.

Дело в том, что розы подвержены одной из самых опасных болезней винограда — милдью. Причем для цветов она еще более вредоносна, чем для ягодной культуры. Роза заболевает первой, поэтому у виноградаря есть время, чтобы успеть провести профилактические обработки.

Что нужно сажать возле винограда

Для хорошего роста и увеличения сахаристости виноград нуждается в азоте. Поэтому рядом с виноградом нужно садить бобовые растения, потому что они обладают способностью поглощать азот из воздуха и обогащать азотистыми соединениями почву. Прекрасные соседи для винограда - горох, соя и бобы.

Если рядом с виноградом посадить укроп, щавель или шпинат, то урожай будет богатым у обеих культур.

Между рядами винограда можно расположить небольшие овощные грядки с луком, редисом, огурцами, свеклой и цветной капустой.

На полноценное формирование урожая винограда хорошо влияет близость злаковых культур - пшеницы или ржи.

Что можно сажать возле винограда

Ягодные культуры очень дружественно относятся к винограду. Например, если вы посадите рядом землянику садовую, то ягоды винограда приобретут специфический вкус, станут больше и слаще.

Что нельзя сажать возле винограда

Самый главный враг винограда - цветы ноготки (календула). Вместе с васильком, гвоздикой, колокольчиками, вьюнком и некоторыми другими цветами календула сможет навредить и совсем молодой лозе, и даже достаточно взрослому растению.

Также рядом с виноградом нельзя садить морковь, перец (сладкий и горький), картофель и томаты.

Кукуруза и подсолнечник будут бороться с лозой за питательные вещества и истощат ее, а баклажан зачахнет сам.

Зверобой, девясил, пижма, тысячелистник и подорожник угнетают рост лозы и плодов.

Не по душе винограду и соседство с некоторыми пряными травами и овощами. Не рекомендуется сажать возле него петрушку, сельдерей, лук-порей, шнитт-лук и хрен.

Горчица полевая, просо, конопля и дикая редька также входят в число врагов винограда.

Таблица - Совместимость винограда с другими растениями

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Виноград и сорняки

Эксперты говорят, что нет смысла заниматься прополкой места посадки лозы, за исключением случаев появления поблизости осота. Из всех сорных трав он один способен причинить культуре максимум вреда.

Также не несут пользы мокрица, чертополох, крестовник обыкновенный, дыянка лекарственная, вика.

Очищение от сорняков и дальнейшее рыхление почвы нужно проводить очень осторожно, чтобы не повредить виноградные корни. Сорные травы лучше скосить.

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