Украину накрывает мощная магнитная буря: насколько растянется и как спастись

Очень сильная магнитная буря 10-12 марта 2022 - что делать / Коллаж УНИАН

Магнитная буря с 10 по 12 марта 2022 года будет достаточно мощной: на пике сила геоудара достигнет 4 баллов. По данным NASA, планетарный индекс в 3-4 раза превысит норму. Поэтому проблемы с давлением будут ощущать даже некоторые здоровые люди.

Магнитные бури влияют не только на физическое самочувствие, но и негативно отражаются на наших эмоциях. Они усиливают стресс и раздражительность, повышают чувство тревожности или провоцируют апатию. В непростое военное время, когда психика человека и так подвержена колоссальным нагрузкам, очень важно знать: когда магнитные бури в марте 2022 года особенно активны – чтобы своевременно принять меры и адаптироваться.

Магнитные бури сегодня и на 3 дня

Читайте такжеНазваны опасные продукты, которые вызывают бессонницуПрогноз магнитных бурь обещает всплеск геоактивности под вечер 10 марта. Около 20:00 по Киеву магнитная буря выйдет на свои пиковые значения в 4 балла – и задержится на этой отметке на всю ночь. Это спровоцирует проблемы со сном и с аппетитом, усилит чувство усталости с утра.

Магнитная буря 11 марта 2022 также будет на уровне 4 баллов. Большинству метеопатов потребуется отдых, им рекомендуется снизить физическую активность. Однако полностью от физических нагрузок отказываться тоже нельзя: они разгоняют кровь и помогают насытить ее кислородом, что особенно важно в такие периоды.

Магнитная буря 12 марта 2022 уже будет слабой. В это время стоит снизить потребление кофеина, пить больше воды, больше отдыхать и дышать свежим воздухом.

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Как спастись от магнитных бурь: какие препараты помогают при магнитных бурях

Проще всего выпить аспирин.

Также можно принимать успокоительные на растительной основе: валерьяну, настой пустырника, травяные чаи. Важно: если пить такие препараты бесконтрольно, всё может закончиться проблемами с желудком (язвой или эрозией). В идеале перед употреблением каждого препарата стоит проконсультироваться с медиком, как минимум – не превышать дозировку!

Для профилактики иногда назначают препараты магния (для укрепления сердца) и ванны/ванночки с морской солью (для укрепления вен и сосудов).

Если во время магнитной бури разболелась голова, то стоит помассировать себе голову и шею, а на затылок положить прохладный компресс.

Магнитные бури в марте 2022: когда ближайшая магнитная буря

Следующая серьезная магнитная буря в марте 2022 ожидается 18-21 марта. А самый сильный удар месяца (красного уровня угрозы) – в самом конце, с 30 марта по 2 апреля.