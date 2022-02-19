Прогноз магнитных бурь на март 2022: опасные дни и полезные советы

Календарь магнитных бурь на март 2022 / Коллаж - ua.depositphotos.com

Солнечная активность немного ослабит свое воздействие на нашу планету, поэтому март 2022 в плане магнитных бурь окажется менее суровым последнего месяца зимы.

Ученые предполагают, что в начале весны на землю обрушится 5 магнитных бурь, но лишь двум из них дают высокий уровень опасности.

Меж тем, чтобы перенести геомагнитные колебания любой силы с максимально возможным комфортом, стоит распланировать свою деятельность заранее и провести некоторые подготовительные работы. Для этого и существует подробный прогноз магнитных бурь на март 2022.

Когда ждать магнитные бури в марте 2022 года – прогноз ученых

Магнитная буря 1-2 марта может принести неудобства, но ее опасность оценивают лишь в 2 балла. Отголоски слабого космического шторма смогут ощутить на себе лишь люди с высоким уровнем чувствительности к метеорологическим изменениям в атмосфере. Но даже для них, вероятней всего, последствия будут не очень сильными – достаточно лишь избегать физического и психологического перенапряжения. Полноценные отдых, здоровая пища и прогулки на свежем воздухе помогут справиться с последствиями первой магнитной бури в марте 2022.

Но уже спустя пару планету настигнет геомагнитная атака высокой интенсивности, которая на своем пике достигнет опасных 5 баллов. Магнитная буря 4 марта будет хоть и кратковременной, но весьма интенсивной.

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Что делать во время магнитных бурь / pixabay.com

К ней стоит подготовиться заранее: от планирования своего рабочего графика таким образом, чтобы перенести сложные задачи, требующие высокого внимания, на более благоприятное время, до стратегического запаса средств первой необходимости в случае серьезного обострения хронических состояний (особенно это касается сердечников и людей с психическими и психологическими проблемами).

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Космическая непогода 4 марта может даже самое мелкое недомогание превратить во вполне ощутимую проблему – головная боль непременно трансформируется в изнуряющую мигрень, плохое настроение грозит обернуться нервным срывом и пр.

Магнитная буря 11-12 марта оценивается в 4 балла, но ученые заверяют – ни ее продолжительность, ни вполне ощутимый по метеорологическим показателям уровень опасности на деле не принесут большого дискомфорта и серьезных последствий. Как и в начале марта, поостеречься стоит сверхчувствительным к геомагнитным колебаниям людям. Основное удар придется на их эмоциональное состояние. Эти дни лучше посвятить уединению и отдыху – для саморазвития полезно, и магнитную бурю будет пережить гораздо легче.

Ровно через неделю ситуация повторится – землю накроет магнитная буря 18-19 марта. Та же интенсивность, те же последствия и способы с ними бороться. Яркие эмоции, положительные или отрицательные, не стоит, впрочем, сдерживать. Найдите безопасный способ их выплеснуть, чтобы не накапливать в себе негатив в такой сложный в метеорологическом плане период.

Как помочь себе при магнитных бурях / pixabay.com

Магнитная буря 31 марта будет мощной и крайне опасной. Она начнет набирать силу уже ночью, и достигнет своего пика ближе к обеду. Негативное влияние этого геомагнитного колебания, по прогнозам ученых, отразится в той или иной мере на каждом – даже не очень чувствительные к космической непогоде люди ощутят физическое недомогание и эмоциональную подавленность. Подготовку к последней магнитной буре марта 2022 стоит начать за несколько дней – стабилизировать режим сна, отказать от вредных привычек и еды с высоким содержанием сахара и жиров.

После обеда интенсивность магнитной бури 31 марта пойдет на спад.

Как позаботиться о себе во время магнитных бурь

Как пережить магнитную бурю

Перенести магнитные бури всегда проще, когда готовишься к ним заранее. Впрочем, любая помощь вашему организму в борьбе с космической непогодой не останется незамеченной.

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