УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Прогноз магнитных бурь на март 2022: опасные дни и полезные советы

19 февраля 2022, 16:55

Когда стоит уделить внимание своему здоровью и как правильно противостоять космической непогоде.

Календарь магнитных бурь на март 2022 / Коллаж - ua.depositphotos.com

Солнечная активность немного ослабит свое воздействие на нашу планету, поэтому март 2022 в плане магнитных бурь окажется менее суровым последнего месяца зимы.

Ученые предполагают, что в начале весны на землю обрушится 5 магнитных бурь, но лишь двум из них дают высокий уровень опасности.

Меж тем, чтобы перенести геомагнитные колебания любой силы с максимально возможным комфортом, стоит распланировать свою деятельность заранее и провести некоторые подготовительные работы. Для этого и существует подробный прогноз магнитных бурь на март 2022.

Когда ждать магнитные бури в марте 2022 года – прогноз ученых

Магнитная буря 1-2 марта может принести неудобства, но ее опасность оценивают лишь в 2 балла. Отголоски слабого космического шторма смогут ощутить на себе лишь люди с высоким уровнем чувствительности к метеорологическим изменениям в атмосфере. Но даже для них, вероятней всего, последствия будут не очень сильными – достаточно лишь избегать физического и психологического перенапряжения. Полноценные отдых, здоровая пища и прогулки на свежем воздухе помогут справиться с последствиями первой магнитной бури в марте 2022.

Но уже спустя пару планету настигнет геомагнитная атака высокой интенсивности, которая на своем пике достигнет опасных 5 баллов. Магнитная буря 4 марта будет хоть и кратковременной, но весьма интенсивной.

Реклама
Что делать во время магнитных бурь / pixabay.com

К ней стоит подготовиться заранее: от планирования своего рабочего графика таким образом, чтобы перенести сложные задачи, требующие высокого внимания, на более благоприятное время, до стратегического запаса средств первой необходимости в случае серьезного обострения хронических состояний (особенно это касается сердечников и людей с психическими и психологическими проблемами).

Читайте такжеНа скорую руку и очень полезно: диетолог поделилась самым здоровым способом приготовления овсянки

Космическая непогода 4 марта может даже самое мелкое недомогание превратить во вполне ощутимую проблему – головная боль непременно трансформируется в изнуряющую мигрень, плохое настроение грозит обернуться нервным срывом и пр.

Магнитная буря 11-12 марта оценивается в 4 балла, но ученые заверяют – ни ее продолжительность, ни вполне ощутимый по метеорологическим показателям уровень опасности на деле не принесут большого дискомфорта и серьезных последствий. Как и в начале марта, поостеречься стоит сверхчувствительным к геомагнитным колебаниям людям. Основное удар придется на их эмоциональное состояние. Эти дни лучше посвятить уединению и отдыху – для саморазвития полезно, и магнитную бурю будет пережить гораздо легче.

Ровно через неделю ситуация повторится – землю накроет магнитная буря 18-19 марта. Та же интенсивность, те же последствия и способы с ними бороться. Яркие эмоции, положительные или отрицательные, не стоит, впрочем, сдерживать. Найдите безопасный способ их выплеснуть, чтобы не накапливать в себе негатив в такой сложный в метеорологическом плане период.

Как помочь себе при магнитных бурях / pixabay.com

Магнитная буря 31 марта будет мощной и крайне опасной. Она начнет набирать силу уже ночью, и достигнет своего пика ближе к обеду. Негативное влияние этого геомагнитного колебания, по прогнозам ученых, отразится в той или иной мере на каждом – даже не очень чувствительные к космической непогоде люди ощутят физическое недомогание и эмоциональную подавленность. Подготовку к последней магнитной буре марта 2022 стоит начать за несколько дней – стабилизировать режим сна, отказать от вредных привычек и еды с высоким содержанием сахара и жиров.

После обеда интенсивность магнитной бури 31 марта пойдет на спад.

Как позаботиться о себе во время магнитных бурь

Как пережить магнитную бурю

Перенести магнитные бури всегда проще, когда готовишься к ним заранее. Впрочем, любая помощь вашему организму в борьбе с космической непогодой не останется незамеченной.

Читайте такжеЧтобы почувствовать себя счастливее: ученые рассказали, сколько шоколада нужно съедать за день

Другие интересные новости:

viber
здоровье магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Неожиданная прибыль и удача в деньгах: кому из знаков посчастливится в конце февраляНеожиданная прибыль и удача в деньгах: кому из знаков посчастливится в конце февраля Делаем красивый дом: 3 секрета, которые помогут создать нестареющий интерьерДелаем красивый дом: 3 секрета, которые помогут создать нестареющий интерьер Приметы на 16 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 16 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду "Что-то Борисовна совсем плоха": Алла Пугачева обескуражила фанатов своим внешним видом"Что-то Борисовна совсем плоха": Алла Пугачева обескуражила фанатов своим внешним видом Путину нужно опасаться Моргенштерна: астролог объяснил почемуПутину нужно опасаться Моргенштерна: астролог объяснил почему
17:09

Угроза "смерти" Будапештского меморандума и укор Западу: что говорил Зеленский в Мюнхене

16:55

Прогноз магнитных бурь на март 2022: опасные дни и полезные советыВидео

16:46

Украина опровергла фейк РФ об обстреле российской территорииВидео

16:15

Приметы на 20 февраля: что нельзя делать в день Луки и как не попасть в бедуВидео

16:12

В России заявили о взрыве второго снаряда за день в Ростовской областиВидео

Реклама
16:10

"Помидоры за 79 грн, бананы за 31 грн": эксперты объяснили, почему дорожают фрукты и овощи

15:58

Наемников Вагнера перебросили в Донецк для подрыва жилых домов – разведкаВидео

15:45

Гороскоп на март 2022 года для Весов: много работы, повышение и романтическое знакомствоВидео

15:39

У Байдена пригрозили РФ мгновенными санкциями в случае вторжения в УкраинуВидео

15:24

Украину разогреет до +24°: появился неожиданный прогноз на веснуВидео

15:24

Боевики обстреляли собственные позиции на Донбассе – заявление украинских военныхВидео

15:23

Бряцанье оружием: Путин с Лукашенко под рапорт Шойгу понаблюдали за ракетными учениями

15:08

Самый вкусный красный борщ с одним секретным ингредиентом, который сделает блюдо насыщенно краснымВидео

14:50

Угроза нападения России на Украину: Зеленский в Мюнхене встретился с Джонсоном

14:41

Россия составила списки тех, кого нужно арестовать и убить в Украине после вторжения – Foreign PolicyВидео

14:41

"Записали видосик": в ОГП раскрыли постановку "эвакуационного видео" боевиковВидео

14:25

Приехали в никуда, детский плач, ни еды, ни туалетов: вывезенные жители ОРДО пожаловались на условия в РФ

14:01

5 блестящих многослойных женских стрижек 2022, которые добавляют волосам невероятного объемаФото

13:44

"Весь Мариуполь не спал": россияне и боевики ударили из тяжелого оружия по ПриазовьюВидео

13:35

"Получит еще больше НАТО на своих границах": Столтенберг жестко предостерег РФ не лезть к УкраинеВидео

Реклама
13:22

"В Сибирь, пусть там пашут": в Ростовскую область массово свозят жителей ОРДЛО, россияне им не радыВидео

13:02

"Он в отчаянии и проигрывает на всех направлениях": Путина сравнили с крысой, загнанной в угол – СМИВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 20 февраля 2022: Ракам – удачное совпадение, Львам – деньги, Девам – интригиВидео

12:57

"Зимы не будет": эксперт рассказала, чем грозит Украине изменение климатаВидео

12:41

"Сдержать Путина": Джонсон призвал мир убедить главу Кремля не нападать на УкраинуВидео

12:40

Подготовку реального наступления мы не пропустиммнение

12:12

Когда Великий пост 2022: даты, традиции, календарь питания по дням

12:09

Минские соглашения впали в агонию: Геращенко раскрыл суть "эвакуации" жителей ОРДЛО

12:02

Хлеб в Украине дорожает 3 месяца подряд: когда цена перестанет растиВидео

11:43

В России заявили, что в Ростовской области взорвался снарядВидео

11:41

89% украинцев считают, что ВСУ должны открывать ответный огонь по боевикам - опрос

11:25

Даже пробив Шуфричу, вы не добьётесь измения точки зрения его электоратамнение

11:20

Оккупанты атаковали позиции ВСУ на Донбассе: у украинской армии потериВидео

11:18

"Юра, добивай его": сеть взорвалась мемами на драку Бутусова и ШуфричаВидео

10:45

Невероятное везение, прибыль и большая любовь: гороскоп на март 2022 года для ДевВидео

10:29

"Циклон из Атлантики набирает силу": украинцам рассказали, как поменяется погода до начала весныВидео

10:15

Зеленский поехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности: с кем встретится и что обсудят

09:44

Львов и Дрогобич под прицелом: эстонская разведка показала карту с городами, которые может обстрелять РоссияВидео

09:43

Какие вещи привлекут деньги и счастье в дом этой весной: что нужно купить уже сейчасВидео

09:40

Более 40% войск РФ на украинской границе находятся в наступательных позициях – СМИВидео

Реклама
09:10

Главари боевиков Пушилин и Пасечник объявили всеобщую мобилизациюВидео

09:03

Жена Медведчука Оксана Марченко со спешкой уехала из Украины – СМИВидео

08:41

"Указывает на подготовку к вторжению": из ОРДЛО запретили выезжать мужчинам – омбудсменВидео

08:24

Коронавирус за минувшие сутки обнаружили у более 31 тысячи жителей УкраиныВидео

08:10

Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2022: Близнецам - деньги, Девам – козни недругов, Стрельцам – семейные проблемыВидео

08:05

Танки, вертолеты и поражение противника: ВСУ показали мощные кадры подготовки к встрече с врагомФотоВидео

08:02

Россия перебросила к границе вертолеты и боевую группу с танками: обнародованы снимкиВидео

07:45

Обострение на Донбассе: когда же это закончитсямнение

07:34

"Воспользуемся шансом для дипломатии": у Зеленского ответили на слова Байдена о нападении РоссииВидео

07:10

"Капризный дед решил всех напугать": Казанский резко высказался о Путине и оценил, будет ли атака РФ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять