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Украину накроет мощная магнитная буря: чем она опасна и как уберечь свое здоровье

30 марта 2022, 20:53

Опасная магнитная буря ожидается 1 и 2 апреля.

магнитная буря_магнитные бури_Солнце_космос_планета_метеоудар
Магнитная буря / 1zoom.ru

В последний день марта Землю накроет мощная магнитная буря. По прогнозам специалистов, 31 марта магнитная буря будет не слишком интенсивной.

Из-за войны в Украине и постоянного стресса, украинцы смогут ощутить на себе магнитную бурю или вспышку на Солнце более остро, чем обычно.

"Магнитные бури обрушатся на Землю 31 марта и 1 апреля из-за вспышки на солнце. Бури будут относиться к категории G1", - отметили ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Опасная магнитная буря ожидается 1 и 2 апреля.

Как уберечь здоровье во время магнитной бури

Следует уделить повышенное внимание своему здоровью в этот день людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем.

Магнитная буря может принести головную боль, скачки артериального давления, аритмию, общую слабость и даже потерю сознания.

Нужно отказаться от жирной калорийной пищи, приготовленной на основе животных жиров, в пользу легких овощных и фруктовых блюд, нежирной рыбы, каш.

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Часто реакцией на колебания электромагнитного поля земли бывает раздражительность, чувство беспричинной тревоги и бессонница, страдающим от таких проявлений нужно заблаговременно приобрести в аптеке успокаивающие препараты и пить травяные чаи.

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