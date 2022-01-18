Прогноз магнитных бурь на февраль 2022: когда нужно позаботиться о давлении

Магнитные бури в феврале 2022 - опасные дни и правильные советы / 1zoom.ru

Даты магнитных бурь в феврале 2022 года нужно знать даже здоровым людям: они влияют на каждый ослабленный организм, а зимой иммунитет может подвести в любой момент. Лучше перестраховаться и подготовиться, чтобы магнитные бури в феврале 2022 не застали вас врасплох.

Когда ждать самые сильные магнитные бури в феврале 2022 года, прогноз и рекомендации врачей – подготовила для своих читателей редакция Главред.

Когда ждать магнитные бури в феврале 2022 года – прогноз ученых

Февраль будет нетипичным месяцем с точки зрения солнечной активности: небольшие вспышки ожидаются практически каждую неделю – но они будут непродолжительными. То есть удары космической непогоды будут преимущественно несильными – но частыми.

Исключением станет первый метеоудар месяца: магнитная буря 4 февраля 2022 перешагнет красный уровень опасности и на пике достигнет 6 баллов. Это будет ощутимый удар по самочувствию. Из-за скачков артериального давления возрастет нагрузка:

на сердце – поэтому физические нагрузки необходимо ограничить;

на суставы – возможно онемение конечностей;

на сосуды головы – что провоцирует головные боли и головокружения.

Усугубить симптомы могут стрессы, лишний вес и неправильное питание (в том числе употребление алкоголя), наследственность и сахарный диабет, курение.

Реклама

Поэтому во время магнитных бурь и рекомендуется отказаться от вредной пищи и привычек, меньше нервничать и пить больше простой воды (то есть следить за водным балансом организма). А также – держать под рукой лекарства, особенно если человек принимает какие-то препараты на постоянной основе по назначению врача.

Магнитная буря 5 февраля 2022 будет уже слабее – в три балла. В это время ответственно отнестись к здоровью нужно всем метеозависимым людям.

Читайте такжеМедик развенчал миф о связи между кофе и высоким давлениемМагнитная буря 10, 11 и 12 февраля 2022 прогнозируется на уровне в четыре балла. Это будет длительная геомагнитная атака, но здоровых людей она не должна затронуть.

13-го и 14-го числа геомагнитная активность снизится до трех баллов: это будут слабые колебания, которые ощутят далеко не все.

Магнитная буря 22 февраля 2022 будет кратковременной и малоинтенсивной. В это время стоит следить за своими эмоциями: вероятны вспышки агрессии или беспричинной апатии.

Магнитная буря 27 февраля 2022 продлится всего несколько часов, но затронет здоровье большинства людей. Стоит держать под контролем и вредные привычки, и эмоции.

Календарь магнитных бурь на февраль 2022

Как позаботиться о себе во время магнитных бурь

Что делать во время магнитных бурь

Ранее Главред писал о том, что делать, если болит голова при магнитных бурях. Пить лекарства при головной боли – не всегда является лучшим решением.

Читайте также: