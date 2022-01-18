Прогноз магнитных бурь на февраль 2022: когда нужно позаботиться о давлении

Когда ждать самые сильные магнитные бури в феврале 2022 года – прогноз и рекомендации врачей читайте на Главреде.
Даты магнитных бурь в феврале 2022 года нужно знать даже здоровым людям: они влияют на каждый ослабленный организм, а зимой иммунитет может подвести в любой момент. Лучше перестраховаться и подготовиться, чтобы магнитные бури в феврале 2022 не застали вас врасплох.
Когда ждать самые сильные магнитные бури в феврале 2022 года, прогноз и рекомендации врачей – подготовила для своих читателей редакция Главред.
Когда ждать магнитные бури в феврале 2022 года – прогноз ученых
Февраль будет нетипичным месяцем с точки зрения солнечной активности: небольшие вспышки ожидаются практически каждую неделю – но они будут непродолжительными. То есть удары космической непогоды будут преимущественно несильными – но частыми.
Исключением станет первый метеоудар месяца: магнитная буря 4 февраля 2022 перешагнет красный уровень опасности и на пике достигнет 6 баллов. Это будет ощутимый удар по самочувствию. Из-за скачков артериального давления возрастет нагрузка:
- на сердце – поэтому физические нагрузки необходимо ограничить;
- на суставы – возможно онемение конечностей;
- на сосуды головы – что провоцирует головные боли и головокружения.
Усугубить симптомы могут стрессы, лишний вес и неправильное питание (в том числе употребление алкоголя), наследственность и сахарный диабет, курение.
Поэтому во время магнитных бурь и рекомендуется отказаться от вредной пищи и привычек, меньше нервничать и пить больше простой воды (то есть следить за водным балансом организма). А также – держать под рукой лекарства, особенно если человек принимает какие-то препараты на постоянной основе по назначению врача.
Магнитная буря 5 февраля 2022 будет уже слабее – в три балла. В это время ответственно отнестись к здоровью нужно всем метеозависимым людям.
Читайте такжеМедик развенчал миф о связи между кофе и высоким давлениемМагнитная буря 10, 11 и 12 февраля 2022 прогнозируется на уровне в четыре балла. Это будет длительная геомагнитная атака, но здоровых людей она не должна затронуть.
13-го и 14-го числа геомагнитная активность снизится до трех баллов: это будут слабые колебания, которые ощутят далеко не все.
Магнитная буря 22 февраля 2022 будет кратковременной и малоинтенсивной. В это время стоит следить за своими эмоциями: вероятны вспышки агрессии или беспричинной апатии.
Магнитная буря 27 февраля 2022 продлится всего несколько часов, но затронет здоровье большинства людей. Стоит держать под контролем и вредные привычки, и эмоции.
Как позаботиться о себе во время магнитных бурь
Ранее Главред писал о том, что делать, если болит голова при магнитных бурях. Пить лекарства при головной боли – не всегда является лучшим решением.
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