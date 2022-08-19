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Украину будет трусить: астролог назвала 4 даты, когда будет происходить настоящее пекло

19 августа 2022, 17:08

Что ждет Украину после Дня Независимости, опасные даты.

Война в Украине, гороскоп для Украины,
Гороскоп для Украины / pixabay

Совсем скоро Украина отмечает День Независимости. Многие эксперты, чиновники, астрологи и экстрасенсы утверждают, что Россия тщательно готовится "поздравить" Украину.

Как говорит астролог Яна Эзотеричка, угроза ядерного удара или химического оружия существует.

"На какой территории это может случиться, сказать тяжело. В августе очень много пекла. Во второй половине августа включается планета Уран. Эта планета России, потому мы видим плачевные результаты", - говорит астролог.

До конца августа нам стоит ожидать исторического события.

"Оккупанты не просто так взяли Запорожскую АЭС. Они что-то планируют", - говорит астролог.

Астролог отмечает, что главной задачей для каждой женщины, сейчас, стоит - уберечь своих детей.

"Карты показывают, что женщинам нужно максимально уберечь детей. Перед Украиной стоят условия, на которые мы пойти никак не можем. Никакие переговоры не помогут. Только военным путем и силой можем победить", - добавила она.

Что ждет Украину после Дня Независимости 24 августа

Астролог Ангелина Вакулина предупреждает, что основной датой есть не 24 августа.

"Очень опасные даты - 26, 29, 30, 31 августа", - говорит Вакулина.

По ее словам, если есть возможность, то нужно выезжать.

"Из Запорожья, по возможности, нужно выехать. Очень нехороший прогноз для Никополя", - добавила астролог.

Читайте такжеУстроят горе в День Независимости: астролог назвала регион, из которого нужно уехать до 24 августа

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