День Независимости: астролог спрогнозировала, что ждет Украину и украинцев после 24 августа

Астролог спрогнозировала, что ждет Украину и украинцев после 24 августа/ коллаж УНИАН и Pixabay

24 августа 2022 Украина отмечает свой день рождения ‒ 31 год со дня провозглашения независимости. В астрологии персональный новый год называется Соляр ‒ по факту это и есть день рождения, говорит известный астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Как говорит она, для Украины Соляр в разные годы наступает в период с 23 по 25 августа ‒ дата зависит от приближенности к високосному году.

Большинство астрологов сошлись во мнении, что в 17:59 по киевскому времени 24 августа 1991 года был провозглашен акт Независимости Украины, поэтому 31-й Соляр наступит 24 августа 2022 года в 06:02.

По словам Скади, Солнце ‒ главный элемент Соляра, находится на Асценденте Соляра (Асцендент ‒ это начало первого дома, то бишь астрологического дома личности) ‒ положение всегда трактуется позитивно (позиция лидера). В течение года Украина станет видимой для всех. И все по-прежнему будут восхищаться силой духа и мощью украинцев.

Солнце в первом доме Соляра подчеркивает важность года ‒начало нового жизненного цикла. Плюс показатель хорошего здоровья, физической силы, активности и т.д.

Символически, Украина находится под покровительством знака Зодиака Телец (первом знаке стихии Земли). То есть, говорит Скади, никто не сможет одолеть украинцев и заставить отдать хотя бы часть своих земель.

Но и это еще не все. Скади утверждает ‒ в течение года Украина вернет большинство оккупированных территорий. Ведь управитель Украины в Соляре 2022 года ‒ Меркурий, который в статусе управления - в Деве во втором доме, имеющим земные качества (ресурсы, деньги, вещи). Украина снова будет пользоваться своими природными ресурсами, сооружениями, промышленными предприятиями.

Что ждет Украину в День Независимости

По словам астролога Людмилы Хомутовской, 24 августа будет неоднозначным.

"Это будет праздник в телевизоре. В День Независимости обещают какие-то договоренности. Будут серьезные переговоры. От России будет вторая часть праздника. Ракеты или обстрелы", - говорит она.

Россия принесет горе в Украину в День Независимости.

"От оккупантов будет хитрая операция, чтобы пробить защиту. Самым опасным регионом, где нужно максимально быть аккуратным - это центр Украины. Они будут бить по центру, и затронет север страны", - подытожила она.

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