Украинских детей убивает многодетный отец: фото тайных дочерей Путина с папой-тираном

У главы страны агрессора - семь детей.
Президент РФ Владимир Путин - многодетный отец. Как известно, в 1983 году 30-летний Путин женился на 25-летней Людмиле Шкребневой, с которой прожил 20 лет и дал жизнь двум дочерям - Марии и Екатерине.
На фотографиях он держит девочек на руках, обнимает их и выглядит вполне любящим детей человеком.
Читайте также"Многие русские цари были убиты": экс-министр РФ спрогнозировал участь Путина в войне против УкраиныСтаршая дочь российского диктатора родилась 28 апреля 1985 года в Ленинграде, а младшая - 31 августа 1986 года в Дрездене. Он тщательно скрівает свою жизнь и официально даже никогда не признавал, что имеет детей.
Однако мир знает, что кроме официально рожденных в браке дочерей у Путина есть четверо детей от его любовницы – гимнастки и олимпийской чемпионки Алины Кабаевой (мальчики и девочки близнецы). Кроме того, есть "тайная дочь Путина" 18-летняя Елизавета Кривоногих, которая более известна под псевдонимом "Луиза Розова".
Читайте также"Его ждут страдания до конца года": астролог составил личный гороскоп для Путинакак и где живет любовница Путина экс-гимнастка Алина Кабаева, которая родила российскому диктатору четырех детей.
Также ранее стало известно, как Путин сделал предложение своей жене.
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