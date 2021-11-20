Украинская топ-спортсменка восхитила фанатов снимком в бикини с пляжа в Дубае

Леся Цуренко показала, как проводит свой отпуск в Дубае
Известная украинская тенисистка Леся Цуренко, впервые за много лет покинувшая топ-100 рейтинга WTA, проводит свободное от выступлений на корте время и наслаждается заслуженным отдыхом.
32-летняя спортсменка проводит отпуск в Дубае. Снимок в бикини с местного пляжа украинка опубликовала на своей странице в инстаграме. Менее чем за сутки пост собрал почти 5 тысяч отметок "Нравится" и сотни комплиментов именитой теннисистке.
"Богиня", "Тут Леся как фотомодель, не скажешь, что профессиональная теннисистка", "Ягодицы в тонусе", "Невероятно красивая", "Очаровательная" и много других – засыпали комплиментами Лесю Цуренко ее подписчики, отметив, что она находится в хорошей форме.
Напомним, Леся Цуренко завершила сезон уступив Алисон ван Эйтванк из Бельгии в рамках второго круга турнира в Линце. Австрийские соревнования уже покинули Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Ангелина Калинина.
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