Украинская топ-спортсменка восхитила фанатов снимком в бикини с пляжа в Дубае

Украинская теннисистка отдыхает после сезона / Reuters

Известная украинская тенисистка Леся Цуренко, впервые за много лет покинувшая топ-100 рейтинга WTA, проводит свободное от выступлений на корте время и наслаждается заслуженным отдыхом.

32-летняя спортсменка проводит отпуск в Дубае. Снимок в бикини с местного пляжа украинка опубликовала на своей странице в инстаграме. Менее чем за сутки пост собрал почти 5 тысяч отметок "Нравится" и сотни комплиментов именитой теннисистке.

"Богиня", "Тут Леся как фотомодель, не скажешь, что профессиональная теннисистка", "Ягодицы в тонусе", "Невероятно красивая", "Очаровательная" и много других – засыпали комплиментами Лесю Цуренко ее подписчики, отметив, что она находится в хорошей форме.

Леся Цуренко показала, как проводит свой отпуск в Дубае / фото Instagram Lesia Tsurenko

Напомним, Леся Цуренко завершила сезон уступив Алисон ван Эйтванк из Бельгии в рамках второго круга турнира в Линце. Австрийские соревнования уже покинули Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Ангелина Калинина.

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