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Украинка сняла клип для звезд мирового уровня The Weeknd и Post Malone: фанаты в восторге

17 ноября 2021, 01:50

Одесситка Таня Муиньо сняла впечатляющий клип для артистов.

The Weeknd в клипе на песню One Right Now / Скриншот

Украинский клипмейкер Таня Муиньо празднует очередное достижение. Одесситка сняла клип для канадского певца The Weeknd и рэпера Post Malone на песню One Right Now, который был представлен в Сети накануне, набрав более 2 млн просмотров за менее чем 24 часов после публикации.

"One Right Now. Прямо сейчас! Вы можете поверить? Я все еще нет! Большое спасибо всей команде – это было сложно и безумно, но МЫ справились!", – написала одесситка на своей странице в инстаграме, перечислив всех, кто работал над клипом.

Ролик получился эффектным и достаточно впечатляющим, так как там можно увидеть не только сексуальных мужчин, но и перестрелки, а также настоящую кровавую бойню. Сама же песня по звучанию ближе к 80-м, которые в последнее время по душе The Weeknd, и повествует о неверности, и о том, что она – это улица с двусторонним движением.

One Right Now – первый сингл с четвертого студийного альбома, к которому Post Malone уже давно (опять же, по слухам) приступил. Он станет продолжением его трижды платинового релиза 2019 года Hollywood’s Bleeding.

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Стоит отметить, что Таня уже снимала клипы ля зарубежных звезд. В ее копилке клипы для Cardi B, Lil Nas X, Katy Perry, ROSALÍA, MONATIK, "Время и Стекло", NK, Мишель Андраде, LAYAH, Скриптонит, IOWA. Каждый из них выглядит своеобразно и неповторимо.

Творчество украинки отмечено престижными премиями, последняя из которых – от MTV Video Music Awards 202, церемония награждения которой отгремела в Нью-Йорке 13 сентября. Видеоклип на песню MONTERO (Call Me By Your Name), режиссером которой была Муиньо вместе с Lil Nas X, стал лучшим.

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viber
видеоклип Post Malone The Weeknd
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