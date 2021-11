Украинка сняла клип для звезд мирового уровня The Weeknd и Post Malone: фанаты в восторге

The Weeknd в клипе на песню One Right Now / Скриншот

Украинский клипмейкер Таня Муиньо празднует очередное достижение. Одесситка сняла клип для канадского певца The Weeknd и рэпера Post Malone на песню One Right Now, который был представлен в Сети накануне, набрав более 2 млн просмотров за менее чем 24 часов после публикации.

"One Right Now. Прямо сейчас! Вы можете поверить? Я все еще нет! Большое спасибо всей команде – это было сложно и безумно, но МЫ справились!", – написала одесситка на своей странице в инстаграме, перечислив всех, кто работал над клипом.

Ролик получился эффектным и достаточно впечатляющим, так как там можно увидеть не только сексуальных мужчин, но и перестрелки, а также настоящую кровавую бойню. Сама же песня по звучанию ближе к 80-м, которые в последнее время по душе The Weeknd, и повествует о неверности, и о том, что она – это улица с двусторонним движением.

One Right Now – первый сингл с четвертого студийного альбома, к которому Post Malone уже давно (опять же, по слухам) приступил. Он станет продолжением его трижды платинового релиза 2019 года Hollywood’s Bleeding.

Стоит отметить, что Таня уже снимала клипы ля зарубежных звезд. В ее копилке клипы для Cardi B, Lil Nas X, Katy Perry, ROSALÍA, MONATIK, "Время и Стекло", NK, Мишель Андраде, LAYAH, Скриптонит, IOWA. Каждый из них выглядит своеобразно и неповторимо.

Творчество украинки отмечено престижными премиями, последняя из которых – от MTV Video Music Awards 202, церемония награждения которой отгремела в Нью-Йорке 13 сентября. Видеоклип на песню MONTERO (Call Me By Your Name), режиссером которой была Муиньо вместе с Lil Nas X, стал лучшим.

