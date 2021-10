Легендарный Stromae выпустил первую за три года песню: клип на нее сняли в Киеве

Музыкант выпустил новый клип / Скриншот YouTube

Бельгийский певец Stromae (Поль Ван Авер – настоящее имя музыканта) вернулся. После трехлетнего перерыва он презентовал песню Santé и клип на нее. Съемки видео артист доверил украинской продакшн-компании. Проходили они в Киеве.

Основной посыл видео – показать ежедневный труд людей, которые, несмотря на все трудности, получают от него удовольствие. Действительно, украинцы слишком много времени уделяют работе, порой забывая о родных и близких.

Отметим, Stromae известен такими хитами как Alors On Danse, Papaoutai, Formidable. Именно трек Alors on danse очень быстро стал популярным и в других европейских странах. Сингл занимает первые места в топе продаж во Франции, Германии. На данный момент эта песня является "визитной карточкой" исполнителя.

Исчезновение Stromae с радаров связывают с его увлечением модой – восемь лет у него была музыкальная пауза. Попробовав себя как дизайнер одежды, певец вернулся к музыке. Восемь лет у него была музыкальная пауза. И вот в октябре 2021 года выходит первый сингл "Santé" и клип к нему.

Stromae – Santé: смотрите видео онлайн

Напомним, украинская компания Shelter не впервые сотрудничает со звездами мирового уровня. В начале 2021 года она сняла зрелищный клип для Дуа Липы (We're Good), а потом – для рок-группы Bring Me The Horizon (DiE4u).