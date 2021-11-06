Украине грозит медицинский коллапс, к такому не готов ни один город - медики

В Украине может произойти медицинский коллапс / facebook.com/moz.ukr

Ухудшение ситуации с коронавирусом может стать причиной медицинского коллапса в регионах. Также количество госпитализаций с COVID-19 может увеличиться до 8 тысяч человек в сутки, сообщил львовский врач Тарас Жиравецкий, пишет ТСН.

По словам медика, в СНБО прогнозируют, что пик будет только через 3-4 недели.

"Тех 20 тысяч официальных инфицированных, которые мы видим, соответствуют реальным 100 тысячам случаев в Украине. Думаю, что мы можем увидеть цифру и 6 и до 8 тысяч госпитализаций за сутки", - говорит врач.

К такому большому наплыву пациентов с коронавирусом не готов ни один украинский город.

"Не готов ни один город. Это сейчас не только в Каховке, но и во многих городах будут разворачивать мобильные госпитали для больных COVID-19. Сейчас Львов пробует доделать еще 300-400 коек, а это в определенной степени трудно", – говорит врач.

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Также Тарас Жиравецкий отметил, что в крупных городах может начаться медицинский коллапс из-за нехватки койкомест, медиков, кислорода и лекарств.

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Врач добавил, что точечно медицинский коллапс начнется уже скоро, ведь "сейчас есть проблемы в Одессе и в Харькове, то есть в крупных городах. Маленькие города, наверное, все-таки будут как-то там перебиваться".

Коронавирус в Украине

Напомним, по состоянию на утро субботы, 6 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 25 063 жителей страны. В том числе заболел 1 541 ребенок и 398 детей.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 057 человек; летальных случаев - 793; выздоровели 11 817 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской (2616), Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) областях и г. Киев (1426).

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