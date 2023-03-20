Украинцы смогут получить дополнительные выплаты из-за войны: кому положено 1 миллион гривен

Народные депутаты поддержали законопроект, который предусматривает выплату единовременного денежного пособия за вред жизни и здоровью во время войны.
"Важное решение, потому что враг обстреливает гражданские объекты, в частности критической инфраструктуры, где среди пострадавших гражданские рабочие. Также важно, что в этом списке есть журналисты. Они сейчас выполняют очень опасную работу, чтобы информировать общество и весь мир о том, что происходит в горячих точках в нашей стране", - объяснил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Кто может получить денежную помощь
- лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления;
- работники объектов критической инфраструктуры;
- журналисты или члены их семей.
Сколько могут получить украинцы
- в случае гибели, наступившей в результате ранения - 1 млн гривен;
- в случае установления группы инвалидности от III до I, наступившей в результате ранения - от 200 до 800 тысяч гривен.
Напомним, Кабинет министров утвердил новые выплаты в Украине для граждан, имеющих особые заслуги перед государством.
Как сообщает пресс-служба Министерства соцполитики, новые выплаты предназначены для украинцев, которые принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
Кроме того, денежная помощь будет начисляться членам семей погибших украинцев из их числа.
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