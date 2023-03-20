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Украинцы смогут получить дополнительные выплаты из-за войны: кому положено 1 миллион гривен

20 марта 2023, 19:04
В случае установления группы инвалидности от III до I, наступившей в результате ранения - от 200 до 800 тысяч гривен.
денежные выплаты, деньги, переселенцы
Денежные выплаты / pixabay, УНИАН

Народные депутаты поддержали законопроект, который предусматривает выплату единовременного денежного пособия за вред жизни и здоровью во время войны.

"Важное решение, потому что враг обстреливает гражданские объекты, в частности критической инфраструктуры, где среди пострадавших гражданские рабочие. Также важно, что в этом списке есть журналисты. Они сейчас выполняют очень опасную работу, чтобы информировать общество и весь мир о том, что происходит в горячих точках в нашей стране", - объяснил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Кто может получить денежную помощь

  • лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления;
  • работники объектов критической инфраструктуры;
  • журналисты или члены их семей.

Сколько могут получить украинцы

  • в случае гибели, наступившей в результате ранения - 1 млн гривен;
  • в случае установления группы инвалидности от III до I, наступившей в результате ранения - от 200 до 800 тысяч гривен.

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Напомним, Кабинет министров утвердил новые выплаты в Украине для граждан, имеющих особые заслуги перед государством.

Как сообщает пресс-служба Министерства соцполитики, новые выплаты предназначены для украинцев, которые принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, денежная помощь будет начисляться членам семей погибших украинцев из их числа.

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