В Украине появились новые денежные выплаты: кто может получить более 20 тысяч гривен

Сообщается, что с 2023 года такая денежная помощь будет начисляться членам семей погибших украинцев из их числа.

Выплаты украинцам / pixabay, 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського

Кабинет министров утвердил новые выплаты в Украине для граждан, имеющих особые заслуги перед государством.

Как сообщает пресс-служба Министерства соцполитики, новые выплаты предназначены для украинцев, которые принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, денежная помощь будет начисляться членам семей погибших украинцев из их числа.

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Постановление предусматривает следующие размеры ежемесячной денежной выплаты, в зависимости от присвоенной награды:

гражданам из числа лиц, имеющих особые заслуги перед государством и которым, начиная с 2014 года, присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" – 3 размера минимальной зарплаты или 20 100 гривен по состоянию на 1 января текущего года;

Гражданам, которых начиная с 2014 года награждены:

орденом Богдана Хмельницкого трех степеней – 2 размера минимальной зарплаты или 13400 гривен на 1 января т.г.;

на 1 января т.г.; орденом "За мужество" трех степеней - 1 размер минимальной заработной платы или 6700 гривен на 1 января т.г.;

на 1 января т.г.; орденом княгини Ольги трех степеней – 1 размер минимальной заработной платы или 6700 гривен на 1 января т.г.;

на 1 января т.г.; нетрудоспособным членам семьи погибших (умерших) лиц из числа награжденных посмертно орденом "Золотая Звезда", которым присвоено звание Героя Украины, награжденных орденом "Богдана Хмельницкого" трех степеней, орденом "За мужество" трех степеней, орденом княгини Ольги трех степеней – минимальный размер зарплаты или 6700 гривен по состоянию на 1 января т.г.

Кто будет выплачивать деньги

Назначением и выплатой ежемесячной денежной выплаты будет заниматься Пенсионный фонд.

Как уверяют в Минсоцполитики, гражданам, которые имеют право на такие выплаты и на 1 января 2023 состояли на учете в территориальных органах ПФУ, государственная помощь будет назначаться в автоматическом режиме.

Те украинцы, которые имеют право на выплаты и не состоят на учете в ПФУ, нужно обратиться в органы фонда.

Зарплаты военным

Украинских военнослужащих с 1 февраля ждет нововведение. Те военные, которые находятся далеко в тылу, вне зоны боевых действий и не выполняют задач на востоке, юге или севере страны, отменят дополнительную месячную выплату в 30 тысяч гривен.

Анонсированные изменения коснутся исключительно военнослужащих и сотрудников системы МВД, которые находятся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочников и курсантов ВУЗов, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий.

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