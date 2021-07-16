Украинцев ждут дополнительные выходные: Кабмин перенесет рабочие дни

В Украине будут дополнительные выходные в 2022 году / pixabay

В Украине будут дополнительные выходные дни в будущем году. Так, Кабинет министров подготовил проект распоряжения "О переносе рабочих дней в 2022 году".

Как говорится в проекте документа, размещенном на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), на 8 Марта и День Конституции будет по четыре выходных подряд.

Документом предлагается для празднования в 2022 году 8 марта - Международного женского дня и 28 июня - Дня Конституции Украины рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести в 2022 году рабочие дни:

с понедельника 7 марта на субботу 12 марта;

понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

Таким образом по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 до 28 июня.

Согласно документу, специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни определяет Национальный банк Украины.

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Стоит отметить, что в 2021 году Кабинет министров перенес три рабочих дня.

Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с:

пятницы 8 января на субботу 16 января;

понедельника 23 августа на субботу 28 августа;

пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.

По четыре выходных дня на Рождество, на День независимости и на Покрову.

Как Украина будет праздновать День Независимости 2021

На пресс-конференции в мае президент Владимир Зеленский заявил, что День Независимости 2021 Украина запомнит навсегда. Празднование в этом году продлится три дня.

22 августа будут чествовать великих украинцев. Запланировано вручение премии для тех, кто прославляет Украину за пределами страны.

23 августа будут подняты огромные флаги по всей Украине. Их не будут опускать: они останутся там навсегда.

Тогда же пройдет первый саммит по деоккупации полуострова Крым. На "Крымскую платформу" приедут представители многих стран. В частности, приглашены президенты, премьеры и главы МИД разных стран. Президент рассчитывает, что будут подписаны важные документы.

В этот же день стартует "саммит первых леди". Его проведут жены политиков, которые приедут в Украину.

24 августа пройдет военный парад к 30-летию независимости: пройдет на воде в Одессе и на суше в Киеве.