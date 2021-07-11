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Украинцев ждет дополнительный выходной: когда и как будем отдыхать

11 июля 2021, 18:42
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Последний месяц лета будет богат и религиозными праздниками.

Выходные дни в августе 2021 в Украине / pixabay

В августе в Украине будет дополнительный выходной день благодаря празднованию Дня Независимости.

Однако один выходной придется отработать.

Кроме 30-летия Независимости Украины, которое мы отпразднуем 24 августа, нас ждет также празднование Дня государственного флага Украины, 23 августа.

Последний месяц лета будет богат и религиозными праздниками. Мы будем отмечать три Спаса - Медовый, Яблочный и Ореховый.

Выходные дни в августе 2021

В августе в Украине будет 21 рабочий и 10 выходных дней.

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С 21 по 24 августа будут нерабочими, правда, за понедельник 23-е доведется отработать в субботу, 28-го числа.

Выходными днями в августе станут: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.

Все праздники в августе 2021:

  • 1 августа - День инкассатора; Дeнь Воздушных сил Вооруженных сил Украины
  • 2 августа - Ильин день; День аэромобильных войск
  • 5 августа - Международный день светофора
  • 8 августа - День войск связи Вооруженных сил Украины; День работников ветеринарной медицины; День строителя
  • 9 августа - Международный день коренных народов мира
  • 12 августа - Международный день молодежи
  • 14 августа - Медовый спас; Начало Успенского поста
  • 15 августа - День археолога
  • 19 августа - Яблочный спас; Преображение Господне; День пасечника
  • 23 августа - День Государственного Флага Украины
  • 24 августа - День Независимости Украины
  • 27 августа - Ореховый (Хлебный) Спас; Окончание Успенского поста
  • 28 августа - День авиации Украины; День дальнобойщика
  • 29 августа - День шахтера

Как Украина будет праздновать День Независимости 2021

На пресс-конференции в мае президент Владимир Зеленский заявил, что День Независимости 2021 Украина запомнит навсегда. Празднование в этом году продлится три дня.

22 августа будут чествовать великих украинцев. Запланировано вручение премии для тех, кто прославляет Украину за пределами страны.

23 августа будут подняты огромные флаги по всей Украине. Их не будут опускать: они останутся там навсегда.

Тогда же пройдет первый саммит по деоккупации полуострова Крым. На "Крымскую платформу" приедут представители многих стран. В частности, приглашены президенты, премьеры и главы МИД разных стран. Президент рассчитывает, что будут подписаны важные документы.

В этот же день стартует "саммит первых леди". Его проведут жены политиков, которые приедут в Украину.

24 августа пройдет военный парад к 30-летию независимости: пройдет на воде в Одессе и на суше в Киеве.

Ореховый спас Медовый спас Яблочный Спас Спас День Независимости Украины Календарь выходных 2021 в Украине
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