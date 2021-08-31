Украинцев готовят к новому ценовому удару: какие продукты подорожают

Цены на продукты в Украине осенью 2021 / ua.depositphotos.com

Цены на продукты в Украине рекордно растут с начала 2021 года. Как прогнозируют эксперты, уже осенью 2021 цены изменятся на овощи, хлеб, сахар, подсолнечное масло, куриные яйца и молочные продукты.

В Украине к концу августа уже значительно подорожала морковь и столовая свекла. При этом предложение этой продукции сократилось. Фермеры продают морковь по 4-7,50 грн/кг. Для сравнения, это на 29% дороже, чем неделей ранее.

А свекла за неделю подорожала на 24% и теперь стоит в среднем 4-7 грн/кг.

По данным Госстата стоимость моркови в среднем на 33% больше, чем в аналогичный период 2020 года. Цены на столовую свеклу всего за год выросли в среднем на 36%.

Цены на хлеб также будут дорожать. Об этом говорит экономический эксперт Олег Пендзин заявил. Вырастут цены примерно на 1,5%. Также в стране вырастут цены на сахар. Еще больше подорожает подсолнечное масло и куриные яйца.

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"Хлеб и дальше будет расти в цене – примерно на 1,5% в месяц. Эта тенденция сохранится, минимум, ближайшие полгода. Также в стране продолжит дорожать подсолнечное масло и куриные яйца, но уже не такими быстрыми темпами", – заявил специалист.

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Стоимость сахара всего за год выросла на 75%, ключевая причина – неурожай свеклы. Если урожай будет плохим и в этом году, то цены продолжат расти. Произойдет ли это станет известно в ноябре, когда соберут урожай.

Молочная продукция до конца текущего года может подорожать на 2%, рассказал аналитик Ассоциации производителей молока Владимир Андриец.

Какие продукты подорожают до конца года:

подсолнечное масло;

зерновые;

яйца;

молоко;

мясо.

Как отмечает экономист СASE Украина Владимир Дубровский, именно мировые тенденции являются основными причинами подорожания продуктов в Украине

"Первая причина - общемировое повышение цен. Дорожает даже та продукция, которую Украина выращивает сама. Ведь здесь есть паритет с экспортом: то, что дешевле в Украине - выгоднее экспортировать. Это вина не украинской стороны - а мировых финансовых центров", - утверждает Владимир Дубровский.

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Как сообщал Главред, в Украине в ближайшее время стоит ожидать роста цен на молоко. Как заявил советник ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Владимир Лапа, рост цен может произойти уже осенью этого года.

Тем временем в Госстате сообщили, что инфляция в нашей стране в годовом измерении возросла в июле до 10,2%, что стало максимум с 2018 года. По сравнению с июнем цены выросли всего на 0,1%. А с начала года рост цен составил 6,5%.