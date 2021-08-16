Масло по 100 гривен: в Украине рекордно взлетят цены на продукты

Цены на продукты в Украине / REUTERS

Цены на продукты в Украине снова взлетели. Уже сахар и масло подорожали почти в два раза по сравнению с прошлым годом, а цены на яйца взлетели почти на 30%.

Сейчас подсолнечное масло в Украине подскочило в цене почти в два раза, если сравнивать с показателями лета 2020 года. Стоимость продукта за литр составляет около 60 гривен.

Как говорят эксперты, одновременно с тем цена на мировых рынках на подсолнечное масло падает. К примеру, в Чехии литр украинского продукта стоит всего 35 гривен.

"Там сегмент пальмового масла пошел сильно вниз – автоматически за ним все масла пошли вниз. У нас нет такого сегмента, который очень сильно подешевел, у нас нет пальмового масла в свободном доступе", – констатирует исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Украина является крупнейшим производителем подсолнечного масла. Его продажи за границу приносят 11% от всей экспортной выручки государства. Но, по словам экспертов цена до 100 гривен за лит на подсолнечно масло - это басня.

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Стоимость должна стабилизироваться после сбора урожая, который в этом году обещает быть богатым.

"Украина ожидает чуть ли не рекордный урожай многих культур благодаря благоприятным погодным условиям. Переломным моментом станет сбор урожая семян подсолнечника", – считает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

Еще более ощутимый ценовой скачок произошел с одним из самых употребляемых продуктов в Украине – сахаром. Из-за прошлогодней засухи и плохого урожая его стоимость подскочила на 83%.

Кроме того, цены растут стремительно и на яйца. Хлеб, масло и макароны – не отстают в ценовой гонке. Это подтверждают данные Государственной службы статистики за последний год:

Сахар подорожал на 83,5%;

Подсолнечное масло – на 79%;

Яйца – на 33%;

Хлеб – на 16%;

Мясо – на 11,1%;

Макароны – на 9,3%

Также уже активно начали дорожать огурцы, помидоры и абрикосы, поскольку их сезон подходит к концу.

Из-за сокращения поголовья осенью снова прибавят в стоимости мясо, молочка и яйца. Возрастет и цена борщевого набора. Но, пос словам экспертов,

"Начиная с октября у нас начинается рост, который продлили до апреля месяца следующего года – рост цен на овощи", – прогнозирует Пендзин.

Как говорит глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, сейчас цены на продукты в Украине очень разбалансированы.

"Ключевые факторы, которые их формируют: себестоимость, энергоресурсы, транспортные затраты, –вынуждают украинских торговцев поднимать цены. Но рост происходит не равномерно", - отметил он.

По словам Новака, ожидать снижение цены на подсолнечное масло, курятину, яйца, сахар, крупы не стоит, независимо от урожая в этом году. Не имеют оснований дешеветь также мясо и молочные продукты. Там цены зависят от стоимости энергоносителей и транспортных затрат, а они – существенно растут.

Как сообщал Главред, в Украине в ближайшее время стоит ожидать роста цен на молоко. Как заявил советник ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Владимир Лапа, рост цен может произойти уже осенью этого года.

Тем временем в Госстате сообщили, что инфляция в нашей стране в годовом измерении возросла в июле до 10,2%, что стало максимум с 2018 года. По сравнению с июнем цены выросли всего на 0,1%. А с начала года рост цен составил 6,5%.