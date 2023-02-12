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Украинцам начали платить 6 тысяч гривен от чешской организации: где получить помощь

12 февраля 2023, 17:38
Средства будут начислены украинцам на карты, зарегистрированные в Министерстве социальной политики через платежную систему PrivatMoney.
Пенсии
Пенсии / коллаж фото УНИАН

Все украинцы, которые пострадали от российской агрессии, могут получать материальную помощь от международных организаций.

Сообщается, что чешская гуманитарная организация "Человек в беде", которая начала работать в Украине с 2003 года, начала выдавать пособие 6600 грн.

Денежную помощь будут выплачивать через "ПриватБанк".

Кто может получить помощь 6600 гривен:

  • ВПЛ из зоны боевых действий;
  • украинцы потерявшие жилье или у которых повреждено жилье;
  • проживающие вблизи линии фронта;
  • лица, предоставляющие убежище для ВПЛ.

Пособие будет выплачиваться в течение 3 месяцев по 2200 грн до июля текущего года. Таким образом, украинцы могут получить 6600 грн.

Где можно получить помощь

Средства будут начислены на карты, зарегистрированные в Министерстве социальной политики через платежную систему PrivatMoney. Если нет счета в данном банке, придет SMS с номером денежного перевода.

Выплаты через платежную систему PrivatMoney с контрольным номером можно получить в банкомате в отделении ПриватБанка, Приват24, ОСО, или по телефону поддержки клиентов 3700 — на карту ПриватБанка.

Подробности об организации

Чешская гуманитарная организация "Человек в беде" (People in Need) начала свою работу в Украине в 2003 году и развернула проекты в 23 областях Украины с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Подробности можно узнать по телефону горячей линии: 0 800 210 174. Также принимаются обращения по электронному адресу: hotline. ukr@peopleinneed.net.

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